Mariage gâché au Mexique : comment éviter l’arnaque hôtelière qui détruit des couples

Il y a des voyages qu’on n’oubliera jamais, pour le meilleur comme pour le pire… Pour ce couple fraîchement marié, leur lune de miel au Mexique a viré au cauchemar absolu. Hôtel en roue libre, cafards, et nuit de noces version trottoir : ça ne s’invente pas. Spoiler alert, leur mariage ne s’en est pas vraiment remis.

Une cérémonie gâchée en un coup de fil

Tout avait pourtant été planifié aux petits oignons : deux chambres réservées un an à l’avance dans un hôtel mexicain plutôt chic. Le couple voulait faire les choses bien pour célébrer leur amour… Mais dès l’arrivée, l’ambiance a tourné vinaigre. Une chambre manquante, l’autre remplie de cafards (glamour, non ?). Jusque-là on pourrait presque se dire “pas de bol”, mais la suite est bien pire.

En plein milieu de leur mariage, ils reçoivent le coup de fil le plus absurde de leur vie : l’hôtel reloue leurs chambres et les met à la porte. Sans prévenir. Leurs valises jetées dans le couloir, et eux aussi, direction la rue. Autant dire que la nuit de noces romantique sous les étoiles mexicaines, c’était pas dans le programme.

À voir Escalier mal placé selon le Vastu ? Voici la meilleure direction pour attirer la prospérité

Des affaires perdues et un remboursement… aux abonnés absents

En plus de se retrouver à la rue, le couple n’a jamais récupéré le prix complet de la réservation. Ils ont tenté de récupérer leur dû, mais l’hôtel a gardé une partie de l’argent. Cerise sur le gâteau : une montre de valeur, cadeau de famille, disparaît mystérieusement pendant le chaos. À ce niveau, on n’est plus dans un film de vacances, mais dans un épisode d’Enquête exclusive spécial escrocs du tourisme.

Évidemment, cette accumulation de galères a sévèrement secoué le couple. Alors qu’ils venaient à peine de dire “oui pour la vie”, ils se retrouvent à se demander si cet enfer partagé n’est pas un mauvais présage…

Un traumatisme plus dur à encaisser qu’un simple couac de voyage

Quand on pense que certaines voyageuses, comme dans l’histoire virale où des filles sont arrivées un an trop tôt à leur destination et ont fini dans un sous-sol dégueu sans eau chaude, arrivent à en rire… Là, c’est une toute autre histoire. Ces jeunes mariés, eux, ont vécu leur “grand jour” comme un traumatisme. Et ce n’est pas juste le confort perdu ou l’insecte de trop qui a tout cassé : on parle ici de confiance bafouée, d’humiliation, de début de vie à deux terni.

Comme dans Koh Lanta, où une mauvaise alliance peut tout faire basculer, ce genre d’épreuve met un couple à rude épreuve. Et malheureusement, après cet épisode digne d’un drama sur Netflix, l’amour semble avoir pris un sacré coup dans l’aile.