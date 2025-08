Meghan Markle en rupture avec Harry ? Ce geste choc pour relancer leur couple

Meghan Markle a soufflé ses 44 bougies dans le calme en Californie, entourée de son prince Harry, loin du château de Windsor. Mais derrière le décor de rêve de leur villa à Montecito, le couple star traverse une vraie tempête sentimentale. Apparemment, le torchon brûle… et il ne s’agit pas que du soleil californien.

Une grève du sexe qui ne passe pas crème

Depuis avril, Meghan aurait décidé de bouder la chambre conjugale. Ce qu’on appelle très officiellement une « grève du sexe« . Selon RadarOnline, l’ex-actrice de Suits reproche à son royal mari de ne pas assez s’investir côté boulot, surtout pour ses projets à elle. Meghan bosse dur sur sa série Netflix « With Love, Meghan » et enchaîne aussi les projets de podcasts. Mais Harry, lui, resterait un peu trop en mode chill.

Résultat ? Elle aurait fait chambre à part pour, on cite, « lui donner un électrochoc ». Voilà un couple qui communique à sa manière… Enfin, quand il y a communication, parce que ce serait justement le nerf de la guerre à la maison.

Une communication qui clashe sévère

Une source proche du couple balance que le dialogue entre Meghan et Harry est quasi rompu. L’ambiance à la maison serait franchement tendue et les disputes régulières que les brunchs bio de Montecito. Meghan, entre deux enregistrements, souhaiterait que son mari s’implique vraiment dans ses projets. Lui, visiblement un peu trop zen, laisse couler, ce qui rend Madame Markle complètement dingue.

À voir Camille Cottin a tenté de séduire Harry : ce qui s’est vraiment passé à Londres

Ajoutez à ça un petit désaccord sur leur stratégie face à la famille royale, et vous obtenez un joli cocktail explosif.

Harry, toujours trop gentil ?

Autre point de tension : l’attitude de Harry envers la monarchie. Meghan en aurait marre qu’il soit trop gentil et qu’il continue à jouer les médiateurs avec les Windsor. Pour elle, les ponts sont coupés et c’est tant mieux. Mais Harry, fidèle à ses racines, serait plus nuancé, ce qui l’agace fortement.

Elle le voudrait plus engagé, plus tranché, façon bonhomme prêt à conquérir Hollywood. Un peu à la manière de Nikola Lozina dans Les Cinquante qui sort son charisme dès qu’il y a un jeu à gagner. Sauf que là, le jackpot, c’est la paix conjugale.

À voir Revenus en chute pour Meghan et Harry : pourquoi leur empire médiatique s’effondre

Et les enfants dans tout ça ?

Comme si ce n’était pas déjà un joyeux bazar, le couple ne serait pas non plus sur la même longueur d’onde concernant l’éducation de leurs enfants Archie et Lilibet. Entre valeurs « so British » et approche californienne, la co-parentalité serait plutôt rock’n’roll. Les tensions seraient telles que certaines décisions importantes pour les enfants seraient sans cesse repoussées.

Voilà donc où en est le couple le plus dissident de la planète royale. Leur vie de millionnaires n’empêche visiblement pas les galères de tous les jours. Meghan, lassée, essaierait de secouer Harry pour qu’il réagisse. Mais si la communication ne décolle pas, certains proches s’inquiètent pour l’avenir du duo. Affaire à suivre…