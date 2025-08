Rumeurs sur Danse avec les stars : Karine Le Marchand clarifie enfin sa position

Karine Le Marchand dans « Danse avec les stars » ? La rumeur a affolé la toile après une photo d’elle aux côtés de Christophe Licata. Mais attention spoiler : la vérité est bien moins sensationnelle. L’animatrice star d’M6 a mis les choses au clair… et non, elle ne compte pas quitter ses bottes pour des talons de danse.

La photo qui fait jaser

Tout est parti d’un simple cliché, posté sur Instagram, où l’on voit Karine Le Marchand tout sourire avec Christophe Licata, danseur pro de « Danse avec les stars » sur TF1. Ni une, ni deux, Internet s’emballe et crie déjà au casting surprise pour la prochaine saison. Entre commentaires excités et comptes fan en feu, c’était presque acté pour certains : Karine allait faire son entrée sur le parquet le plus chic de la télé.

Mais comme souvent avec les buzz express, la réalité est un peu moins croustillante. La présentatrice de « L’amour est dans le pré » a rapidement calmé les rumeurs. Et spoiler alert : non, elle ne chaussera pas les talons pour un paso doble.

« C’était juste une rencontre perso »

Karine a expliqué que cette photo n’avait rien d’un teasing d’annonce. En fait, la rencontre avec Christophe Licata n’avait absolument rien à voir avec TF1 ni DALS. Elle a été présentée au danseur par son coach sportif, Noé, dans un cadre totalement personnel.

Et histoire de tordre le cou à la rumeur jusqu’au bout, Karine a même avoué qu’elle ne connaissait pas Christophe avant ce jour-là et qu’elle ne regarde pas DALS. Eh oui, tout le monde n’est pas scotché devant leur télé le vendredi soir.

Une collab pour un projet zen au soleil

Si les internautes s’attendaient à la voir enchaîner les cha-cha en paillettes, c’est un tout autre projet qui unit Karine Le Marchand à Christophe Licata. Ils bossent ensemble sur Le Domaine des belles âmes, une sublime propriété qu’elle a rénovée dans le sud.

L’idée ? Proposer aux visiteurs des stages bien-être, en mode slow life totale. Au programme :

du yoga pour se reconnecter

pour se reconnecter du développement personnel pour s’aimer un peu plus

pour s’aimer un peu plus et hop, un brin de danse, pour bouger et s’exprimer (merci Christophe)

Loin des strass du prime time, Karine mise sur la douceur et l’authenticité. Et franchement, ça colle bien à l’esprit feel good qu’elle dégage depuis des années.

Pas question de trahir M6

À celles et ceux qui pensaient qu’elle allait trahir sa maison-mère, Karine Le Marchand a répondu cash : impossible d’apparaître sur TF1, car elle est sous contrat d’exclusivité avec M6. Une info qu’on avait un peu zappée. Mais clairement, pas de crossover en vue entre les agriculteurs et les stars de la danse.

Elle précise quand même qu’elle a quelques libertés : elle peut sortir des livres (on n’a pas dit non à un petit roman de love story champêtre), jouer la comédie sur d’autres chaînes (hors prime) ou faire des collabs digitales. Bref, elle est pas enfermée non plus.

Une annonce de départ à venir ?

Rassurez-vous les fans, Karine reste fidèle aux bottes de foin. Elle n’a pas prévu de quitter « L’amour est dans le pré » tout de suite. Mais elle garde l’esprit ouvert : un nouveau projet excitant pourrait un jour lui donner envie de relever un autre défi.

Elle reste néanmoins hyper attachée à ses candidats agriculteurs et considère que s’éloigner serait un crève-cœur. Pour l’instant, elle veut continuer à les accompagner dans leur quête amoureuse, comme elle le fait avec bienveillance et humour depuis toutes ces saisons.

Et si jamais elle décidait de plier bagage, on peut parier que ça se fera avec panache. Parce qu’avec Karine, ça passe crème, même les au revoir.