Polémique sur la tenue de Rosé à New York : pourquoi ses fans la soutiennent malgré tout

Rosé, la chanteuse star de Blackpink, a enflammé les réseaux sociaux après avoir été photographiée dans les rues de New York. En cause : un look jugé ultra audacieux (voire carrément too much pour certains), avec un chemisier transparent laissant voir sa lingerie. Résultat, ça a clashé sévère sur la toile… et pas qu’un peu !

Un look qui ne fait pas l’unanimité

Rosé a toujours été la fashionista du groupe Blackpink, connue pour ses tenues stylées qui osent et qui inspirent. Mais cette fois, sa chemise ultra transparente a divisé l’opinion. Si certains ont crié au génie mode, d’autres ont été beaucoup moins tendres dans leurs critiques. Dans les commentaires en ligne, on a vu passer des remarques comme « horriblement moche », « trop vulgaire » ou encore « à côté de la plaque total ».

Et comme si ça ne suffisait pas, certaines photos la montrant avec des lunettes noires ont alimenté une autre rumeur un peu gênante : elle essaierait de cacher ses cernes ou les suites d’une opération de chirurgie esthétique, selon les internautes les plus sceptiques. Bref, Rosé s’est retrouvée malgré elle en plein feu des projecteurs… et pas pour les bonnes raisons.

Lisa aussi sous les critiques

Et Rosé n’est pas la seule de Blackpink à avoir attiré les foudres des fans. Quelques jours plus tôt, c’est Lisa qui faisait le buzz pour un look franchement controversé. Lors d’un événement sur tapis rouge, elle portait une culotte imprimée du visage de Rosa Parks sous une tenue griffée Louis Vuitton.

Ce choix n’a pas du tout été compris partout, surtout sur les réseaux américains où l’indignation a été très forte. Beaucoup ont pointé du doigt un manque de respect envers la figure emblématique des droits civiques, estimant que ce genre d’imprimé n’avait rien à faire sur un sous-vêtement… même signé d’un grand créateur. Autant dire que cette tenue n’est pas passée crème du tout.

Malgré tout, Rosé reste la chouchoute des fans

Heureusement pour Rosé, la love story avec ses fans reste intacte. Lors du concert complètement dingue que Blackpink a donné au Stade de France, devant environ 80 000 spectateurs en folie, elle a prouvé une fois de plus qu’elle avait ce petit truc en plus.

Beaucoup de Blink (le nom des fans du groupe) l’ont qualifiée de membre “la plus sincère et touchante” du groupe. Et on ne va pas vous mentir, sa voix ultra émotive donne carrément des frissons en live. Son duo avec Bruno Mars sur Apt. a conquis tout le monde, tout comme ses titres solos hyper intenses comme Toxic Till the End, On My Mind et Messy.

Rosé semble vraiment briller sur scène. Et même si ses looks continuent de faire parler (en bien ou en mal), elle s’impose surtout comme une artiste qui sait allier émotion et talent… avec ou sans chemise transparente.

