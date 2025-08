Départ de TPMP : pourquoi Gilles Verdez revient avec Hanouna sur W9

Gilles Verdez revient sur nos écrans ! L’un des chroniqueurs les plus clivants du PAF vient de dire « oui » à Cyril Hanouna pour l’émission « Tout beau, tout n9uf », qui débarque sur W9 à la rentrée prochaine. Après un petit suspense laissé au printemps, c’est officiel : l’aventure continue… mais ailleurs !

Un retour surprise sur W9

C’est le 1er septembre 2025 à 18h45 que Cyril Hanouna fait son grand come-back à la télé avec une nouvelle émission quotidienne, « Tout beau, tout n9uf », diffusée chaque soir sur W9. L’animateur star quitte donc C8 et relance la machine du talk-show mais en mode reboot. Ambiance conviviale, débats animés, chroniqueurs en roue libre… Bref, une version 2.0 de « TPMP », sauce W9.

Et visiblement, Gilles Verdez ne comptait pas raccrocher les gants. Alors qu’il avait laissé planer le doute lors de la dernière de « TPMP » en mars dernier, le journaliste a finalement accepté la proposition de Cyril Hanouna. Selon Voici, l’animateur lui aurait tendu la main pendant ses vacances au Sénégal. Et apparemment, ça a été un grand oui et une poignée de main virtuelle en maillot de bain.

Une équipe entre anciens et petits nouveaux

Côté casting, Cyril Hanouna mise sur un mélange de valeurs sûres et de nouvelles têtes. Il y aura au total neuf chroniqueurs autour de la table : cinq anciens de « TPMP » et quatre nouveautés encore gardées secrètes. Parmi les noms déjà pressentis, on retrouve Géraldine Maillet, Valérie Bénaïm, Raymond Aabou mais aussi évidemment Gilles Verdez, qui semble repartir pour une nouvelle saison de débats enflammés.

Jean-Michel Maire, en revanche, a décidé de profiter d’une retraite bien méritée en Thaïlande. Finis les plateaux bruyants pour lui, place aux plages paisibles. Autant dire qu’il n’y aura pas de clashs vintage entre les deux compères… sauf si Hanouna parvient à le faire revenir pour un best of surprise.

Gilles Verdez toujours fidèle à Cyril Hanouna

Le duo Hanouna – Verdez, c’est une histoire qui roule. Depuis des années, les deux complices s’envoient des piques, déclenchent des débats houleux, mais restent solidaires. Avec ce nouveau projet, ils renforcent leur duo dans un décor neuf mais toujours aussi électrique. Gilles, réputé pour son franc-parler et ses opinions tranchées, devrait vite reprendre ses marques et faire monter la température comme à la belle époque.

Pour les fans de l’ex-chroniqueur le plus clivant du PAF, c’est donc une nouvelle qui passe crème. Et pour ceux qui espéraient un peu plus de calme sur le plateau… eh bien, c’est raté ! Reste à voir qui seront les petits nouveaux, et si l’alchimie opèrera autant qu’à l’époque de TPMP.

