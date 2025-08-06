760 € pour Blackpink : pourquoi ces étudiants ont tout sacrifié pour vivre le concert de leur vie

Noah et Camille, deux étudiants passionnés, ont déboursé jusqu’à 760 euros pour assister de près aux concerts événement de Blackpink à Paris. Le groupe sud-coréen a enflammé le Stade de France début août 2025, confirmant l’ampleur folle de la vague K-pop en France… et les sacrifices que certains fans sont prêts à faire pour leurs idoles.

Un week-end complètement BLINKé

Le samedi 2 et le dimanche 3 août 2025, Blackpink a transformé le Stade de France en temple de la K-pop. Rosé, Lisa, Jennie et Jisoo ont livré deux shows exceptionnels devant plus de 80 000 fans à chaque date, sous un déferlement de cris, de lumières et de vibes survoltées. Deux ans après leur dernier passage à Paris, les reines de la pop coréenne étaient de retour, et clairement, personne ne voulait rater ça.

Les places se sont arrachées en un éclair à l’ouverture des ventes, obligeant les organisateurs à rajouter une date express pour répondre à la demande. Et spoiler : elle a été sold out tout aussi rapidement. Quand on dit qu’elles sont incontournables, ce n’est pas des blagues.

760 euros pour un concert ? Ils l’ont (vraiment) fait

Camille, étudiante et ultra-fan depuis leurs débuts, a passé des heures à camper dans la file pour s’assurer une place au plus près de ses idoles. Mais c’est Noah qui a frappé fort : il a déboursé 760 euros pour un billet. On parle de près d’un SMIC pour pouvoir hurler « How You Like That » au premier rang. Oui, c’est un sacrifice un peu fou, mais pour des Blinks passionnés, « ça passe crème ».

Mais au fond, ils ne regrettent rien. « Leur énergie, c’est quelque chose qu’on ne vit qu’une fois », confie Camille, encore toute émue. Et elle n’a pas tort. Entre les décors XXL, les tenues de folie et les chorégraphies réglées comme du papier à musique, le concert avait tout d’un film à gros budget avec des super-héroïnes très glam.

La fin de Blackpink en vue ?

Même si rien n’est officiel, des rumeurs de séparation planent doucement sur le groupe. Après des années de succès commun, les filles semblent vouloir se concentrer davantage sur leurs carrières solo. Jennie enchaîne les projets fashion, Lisa cartonne sur TikTok, Jisoo joue dans des dramas et Rosé tease même un album perso. Bref, ça sent peut-être la fin d’une ère.

Mais sur scène, aucun nuage à l’horizon. Leur complicité brillait autant que leurs sequins, et l’ambiance entre elles faisait plaisir à voir. Si séparation il y a un jour, les fans pourront au moins se dire qu’elles auront eu droit à un adieu digne d’un feu d’artifice géant.

La K-pop s’impose sérieux en France

Ce week-end XXL confirme surtout que la K-pop n’est plus une niche réservée à quelques initié(e)s en France. Aujourd’hui, c’est un vrai phénomène qui dépasse les frontières et remplit les stades les plus beaux gosses de l’Hexagone. Et on n’est pas surpris : entre les girls bands surpuissantes, les chansons ultra catchy et les performances carrées, la formule est pépite.

Tiens, d’ailleurs, on pourrait bien retrouver une ancienne de Star Ac’ dans la première partie d’une prochaine tournée K-pop en France… On dit ça, on dit rien.