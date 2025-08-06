Scandale d’infidélité : comment Jazz Correia répond à la trahison de Laurent

Jazz Correia a brisé le silence : oui, Laurent l’a trompée. La rumeur enflait depuis quelque temps, mais une vidéo choc a mis fin aux doutes. On y voit le mari de la star des réseaux très (trop) proche de Valentina Rueda, ancienne candidate de téléréalité. Jazz a tout confirmé, en posant ses conditions pour la suite.

La vidéo qui fait tout basculer

C’est Aqababe, le spécialiste des scoops qui font mal, qui a dégainé le dossier brûlant : une vidéo dans laquelle Laurent Correia s’affiche ultra tactile avec Valentina Rueda, aperçue dans « Séduction haute tension ». On les voit dans une ambiance très intime, gestes affectueux et gros rapprochements à la clé. Pas besoin de sortir de Star Academy pour comprendre le message.

Face au bad buzz, Laurent a pris les devants sur Instagram. Il reconnaît son infidélité, invoquant une période de crise perso (et sérieuse) alors qu’il était séparé de Jazz. Il parle d’un moment de souffrance intense, notamment lié au décès de son père l’été dernier, et d’un éloignement dans son couple. Bref, selon lui, il n’était pas bien dans sa tête ni dans son cœur.

Jazz s’exprime enfin, et ça clashe sévère

Jazz Correia n’a pas mis longtemps à réagir. Visiblement blessée mais lucide, elle a publié un message où elle balance sa vérité. Depuis des mois, elle faisait face aux rumeurs d’infidélité sans rien dire, le tout en gérant ses enfants, sa vie à Dubaï, ses animaux (et les haters, of course). Mais là, stop.

Elle assume avoir accepté de donner une dernière chance à Laurent. Mais elle est claire : c’est la dernière. Elle explique qu’elle ne portera pas la responsabilité d’un acte qui ne vient pas d’elle et refuse de se faire passer pour celle qui a détruit le couple. Elle insiste sur le fait que son mari a reconnu son tort et demande pardon. Pas facile, mais elle essaie de croire à une réconciliation, avec des conditions strictes.

Un couple sous tension depuis des mois

Le timing de cette affaire ne fait qu’aggraver une situation déjà compliquée. Jazz et Laurent traversent pas mal de tempêtes depuis l’an dernier. En août 2024, le père de Laurent s’est suicidé, une tragédie qui a profondément bouleversé la famille. Un drame dont ils parlent peu, mais qui pèse lourd.

Et côté critiques, Jazz n’a pas été épargnée non plus. Pas plus tard que cet été, elle s’est retrouvée accusée (à tort, selon elle) d’avoir abandonné ses chiens. Les réseaux ne lui ont pas fait de cadeau, et elle a dû se défendre publiquement face à une vague de haine pas franchement justifiée.

Entre la pression des followers, les polémiques à répétition et la vie sous les projecteurs à Dubaï, le duo ne sait plus vraiment où donner de la tête. Ce nouveau scandale met en lumière toutes les failles d’un couple ultra médiatisé, qui se débat entre love story, drames perso et crises publiques.

Une dernière chance pour Laurent ?

Pour l’instant, Jazz accepte de lui laisser une ultime opportunité de prouver qu’il peut changer. Mais tout laisse penser qu’elle ne pardonnera plus rien. « C’est la dernière fois », a-t-elle martelé avec détermination. Fini les secrets, fini le flottement. Soit ça passe crème, soit c’est la fin définitive.

À l’image de certains couples fameux de téléréalité qui se déchirent devant les caméras (qui se souvient du crash total entre Mélanie et Bastos dans Les Cinquante ?), Jazz et Laurent doivent maintenant tout reconstruire, dans l’intimité ou sous l’œil du public. La suite va intéresser tout le monde, c’est certain.