Karate Kid: Legends divise les fans ? Voici pourquoi une suite dépend de vous

Préparez-vos plus belles poses de karaté, la saga emblématique fait son grand retour dans les salles françaises ! Le 13 août 2025, Karate Kid: Legends débarque avec un casting culte, une intrigue pleine d’émotions et un lien inédit entre toutes les versions qu’on adore. Autant vous dire que ça risque de faire des étincelles.

Karate Kid: Legends, la fusion du meilleur des mondes

Vous étiez team Daniel LaRusso ou plutôt fan du remake avec Jackie Chan ? Plus besoin de choisir ! Karate Kid: Legends réussit l’exploit de réunir tous ces univers en un seul film. Un vrai pont générationnel, qui parle aussi bien aux nostalgiques des années 80 qu’aux nouveaux fans de Cobra Kai (les vrais savent que la saison 6 s’annonce explosive, d’ailleurs).

Côté pitch, on suit Li Fong, un ado chinois en pleine reconstruction après la perte tragique de son frère. Forcé de tout quitter pour New York avec sa mère, il va trouver chez M. Han (toujours incarné par Jackie Chan, la légende) un mentor inattendu. Et surprise : Daniel LaRusso, joué par Ralph Macchio, entre aussi dans l’équation. Sans spoiler, disons simplement qu’il guide Li d’une façon inattendue…

Résultat ? Un melting-pot ultra réussi entre arts martiaux old school, ambiance urbaine new-yorkaise et rivalité sous haute tension entre deux dojos bien vénères.

À voir Vacances séparées pour Péchalat et Dujardin : pourquoi ce choix inattendu les comble tous les deux

Deux écoles, un seul ring : le tournoi des Five Boroughs

Pas de bon film de karaté sans rivalité qui clashe sévère, hein. Dans Karate Kid: Legends, cette tension atteint un nouveau niveau avec le Five Boroughs Tournament, une compé mythique qui déchaîne les passions à travers les cinq arrondissements de New York.

Li Fong se retrouve, bien malgré lui, entre deux visions du karaté : celle héritée de M. Han, pleine d’introspection et de sagesse, et celle plus offensive venant de l’école de Daniel. Ce face-à-face d’idéologies vient pimenter le scénario, avec des scènes d’entraînement ultra stylées et des combats chorégraphiés aux petits oignons.

Et puis bon, comme dans tout bon Karate Kid, le tournoi final met nos nerfs à rude épreuve… Suspense, dépassement de soi et coups de pieds légendaires seront évidemment au rendez-vous.

Un film à la fois hommage et renouveau

Ce qui rend cet opus aussi attachant, c’est sa capacité à respecter l’héritage tout en osant conduire la franchise vers de nouveaux horizons. On sent que les scénaristes se sont inspirés de ce qui a cartonné dans Cobra Kai : un ton plus mature, des personnages aux zones d’ombre et des clins d’œil subtils aux opus précédents.

À voir Relations fraternelles tendues ? Découvrez les signes astro les plus compatibles pour Raksha Bandhan

Vous adoriez l’équilibre entre tradition et modernité ? Là, vous allez être servis. Grâce à des effets visuels léchés et une mise en scène bien rythmée, le film réussit à garder l’ADN “karaté spirit” tout en parlant à une nouvelle génération, un peu comme Love Island version 2025 : même concept, mais façon 2.0.

Des suites en vue ? Rien n’est sûr… mais tout est possible

Alors, oui, on a tous envie de savoir ce que va devenir Li Fong, s’il choisira enfin son chemin, et surtout ce que trame Victor, le méchant bien charismatique caché derrière ses manigances en Chine. Pour le moment, côté production, ça reste silence radio sur un potentiel Karate Kid: Legends 2.

En cause ? Des chiffres au box-office US pas aussi fous qu’espérés, malgré des critiques assez cool. Les décisions sont en attente des résultats internationaux, donc oui, la France (coucou nous) pourrait bien peser dans la balance.

En attendant d’en savoir plus, voilà ce qu’on peut imaginer si la suite se concrétise :

Un retour de Victor, encore plus dark

L’évolution du tournoi des Five Boroughs (et peut-être un championnat mondial ?)

De nouvelles alliances ou trahisons entre écoles

Et qui sait… un personnage emblématique de Cobra Kai en coach surprise ?

Si ça voit le jour, Karate Kid: Legends 2 pourrait arriver à l’été 2028. Affaire à suivre, donc, mais on croise les doigts. Gardez vos kimonos prêts !