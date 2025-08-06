Vacances séparées pour Péchalat et Dujardin : pourquoi ce choix inattendu les comble tous les deux

Pas de vacances en amoureux cet été pour Jean Dujardin et Nathalie Péchalat. Le couple a choisi de passer la belle saison chacun de son côté, à plus de 500 kilomètres de distance. Tandis que Monsieur trinque sur la côte ouest, Madame bronze dans l’Est. Une parenthèse solo qui intrigue… sans inquiéter.

Nathalie Péchalat : soleil, boulot et détente près d’Annecy

Pas de farniente total pour Nathalie Péchalat cet été. L’ex-patineuse artistique a posé ses valises dans la région d’Annecy, entre lacs turquoise, montagnes et montagnes… de travail. Eh oui, même en vacances, la maman de deux petites filles jongle entre télétravail (ordi posé en terrasse évidemment) et pause fraîcheur. Plutôt stylé comme cadre pour bosser, non ?

Mais que les fans se rassurent, la championne ne se prive pas non plus de moments chill bien mérités. Natation dans le lac, parcours d’accrobranche pour envoyer de l’adrénaline, bronzette au soleil, dégustation de bières artisanales et petits kiffs du soir en guinguette : son été a tout pour faire rêver. Ça passe crème.

Jean Dujardin à Bordeaux : huîtres, brunchs et ambiance chill

Pendant ce temps-là, à l’autre bout du pays, Jean Dujardin ne s’ennuie pas non plus. L’acteur oscarisé a été aperçu du côté du Bar de la Marine à Bordeaux, une adresse ultra sympa nichée au bord de la Garonne. Le lieu est connu pour ses huîtres bien fraîches, ses brunchs généreux et ses petites assiettes sucrées-salées. Clairement, on n’est pas sur de la cuisine régime.

L’équipe du bar n’a pas boudé son plaisir et a partagé la venue de Jean sur leurs réseaux sociaux. L’acteur, détendu et souriant, semble avoir pris goût à l’ambiance du coin. Une escapade bien méritée entre deux tournages ? En tout cas, la star de The Artist a l’air d’avoir trouvé son spot estival, loin du strass… mais toujours avec style.

Un break d’été, mais toujours la good vibe

Alors, faut-il s’inquiéter de cette séparation estivale ? Absolument pas. Même à distance, Nathalie et Jean semblent chacun profiter à fond de leur été. Pas de tensions à l’horizon, juste deux emplois du temps différents… et peut-être l’envie de passer un peu de temps en solo ou avec les enfants séparément.

Tu sais, comme quand Greg des Marseillais décompresse à Dubaï pendant que Maeva squatte Paris : chacun prend son bol d’air et on se retrouve plus frais que jamais ensuite. Bref, pas de panique, on appelle ça de l’équilibre. Et franchement, si c’est pour faire le plein d’énergie avant la rentrée, on valide à 100 %.