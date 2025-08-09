Famille recomposée en paix ? Le secret de Marine Vignes pour un été serein avec ses filles

Marine Vignes vit son meilleur été entre plages paradisiaques et moments en famille. Actuellement en Croatie avec ses deux filles Nina et Tess, l’ex-animatrice télé partage des instants pleins de soleil et de complicité. Baignades, éclats de rire et copains retrouvés sont au menu de ses vacances qu’elle immortalise sur les réseaux.

Croatie, soleil et vibes de rêve

Après un séjour de rêve en Indonésie, sur l’île sauvage de Sumba, Marine Vignes n’a pas rangé son passeport. Direction cette fois Dubrovnik, sur les magnifiques côtes de l’Adriatique. Et autant dire que la destination fait rêver. Entre ses murs anciens, ses eaux cristallines et son ambiance chill, la ville semble offrir le combo parfait pour se détendre en bonne compagnie.

Sur son compte Instagram, Marine documente son été version dolce vita avec ses filles. Selfies souriants, paysages de carte postale et moments volés en terrasse rythment ses publications. Et vu les sourires sur les visages, l’ambiance est pépite. En plus de la team familiale, l’animatrice profite de ces jours ensoleillés pour retrouver de vieux amis, histoire de pimenter les soirées croates avec une dose de nostalgie.

Famille recomposée, mode zen activé

Si son histoire avec Nagui est derrière elle, Marine Vignes n’a jamais laissé les tensions prendre le dessus. Avec leur fille Nina en commun, Marine et l’animateur culte de N’oubliez pas les paroles ont réussi à établir une relation sereine et adulte. “Pour moi, il est essentiel que la communication reste respectueuse,” confiait-elle, soulignant l’importance de préserver un équilibre pour les enfants.

Aujourd’hui, Marine partage sa vie avec Marc-Antoine Colonna, réalisateur et papa de sa benjamine Tess. Malgré les parcours différents et les familles recomposées, tout ce petit monde semble avoir trouvé sa place dans un quotidien sans drama. Un modèle qui fait plaisir à voir et qui prouve qu’avec un peu d’effort et beaucoup de bienveillance, les choses peuvent rouler tranquillement.

Team positive attitude et zéro clash

Dans un univers où ça clashe sévère à la première vanne sur Insta (coucou les polémiques sur le casting des Marseillais vs le Reste du Monde), Marine Vignes mise elle sur l’apaisement. Elle a souvent rappelé qu’il était dangereux et inutile de dénigrer ses anciens partenaires, surtout quand des enfants sont au cœur de l’histoire. Une philosophie plutôt rafraîchissante dans le monde médiatique, et qui, visiblement, fonctionne plutôt bien pour elle.

En attendant la rentrée et de nouveaux projets pro, Marine continue donc son tour d’Europe en mode détente. Et si sa valise parle plutôt vacances que strass, ses stories mériteraient presque un prime sur TF1, version “Familles recomposées : quand amour, soleil et bienveillance font bon ménage”. C’est simple, on valide à fond.