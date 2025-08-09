Retour difficile après bébé ? Tatiana Silva partage ses secrets pour concilier maternité et carrière

Depuis la naissance de son petit garçon en janvier 2025, Tatiana Silva rayonne d’un bonheur qui fait chaud au cœur. Ce nouveau rôle de maman, elle l’assume avec tendresse et authenticité, n’hésitant pas à partager ses expériences (et ses galères) sur les réseaux. Et devinez quoi ? Elle a enfin révélé le prénom de son fils… et il a une petite touche d’ailleurs qui nous fait fondre.

Un prénom doux venu d’Asie

Lors d’un moment confessions sur Instagram, Tatiana Silva a dévoilé le joli prénom de son bébé : June. Un choix qui n’a rien d’anodin. Avec son compagnon, ils souhaitaient un prénom à consonance asiatique, et leur coup de cœur s’est porté sur « Jun » – un prénom très courant en Corée, au Japon ou encore en Chine. Pour l’adapter à leur univers, ils l’ont francisé en « June », mais attention, ça ne se prononce pas comme le mot anglais pour « juin », hein !

Un prénom plein de poésie, court, tendre et rare, qu’on imagine déjà sur les carnets de prénoms des futurs parents en quête d’inspiration. C’est le genre de détail qui montrerait presque que Tatiana aurait pu craquer sur un prétendant de Love Island : du charisme, une petite touche d’exotisme, et une vibe cool.

Retour à la météo et au quotidien de working mum

Après quelques mois bien mérités en mode cocon total, Tatiana Silva a repris le chemin des studios le 13 juin 2025. Et autant dire que retrouver sa place sur TF1 pour présenter la météo, c’était à la fois excitant et méga challengeant. Parce que oui, laisser son bébé toute la journée, ça tire un peu sur le cœur.

Heureusement, elle peut compter sur une nourrice en or qu’elle décrit comme « plein d’amour » (et on la croit sur parole). Et comme elle ne fait pas les choses à moitié, Tatiana rentre chaque midi chez elle pour câliner son bébé. Une organisation millimétrée et pleine de douceur, un peu comme une épreuve d’immunité réussie dans Koh-Lanta, mais version poussettes et tétées.

Une Miss devenue maman épanouie

Depuis qu’elle est devenue maman, Tatiana Silva semble plus radieuse que jamais. L’ancienne Miss Belgique a trouvé un nouvel équilibre entre sa carrière dans les médias et sa vie de famille. Elle partage avec sincérité les hauts et les bas de sa nouvelle routine, toujours avec ce petit truc en plus qui nous donne envie de liker chacun de ses posts.

Entre les cartes météo et les biberons, elle vit un vrai conte de fée moderne, où la maternité ne rime pas avec mise entre parenthèses. Tatiana montre que, oui, on peut continuer à faire ce qu’on aime tout en chérissant ce mini-nous qui change la vie. Et franchement, c’est pépite.

