Pourquoi Virginie Grimaldi a quitté Fayard : son choix fort après l’arrivée de Bolloré

Virginie Grimaldi a quitté sa maison d’édition historique en 2022 pour des raisons de conviction personnelle, marquant un vrai tournant dans sa vie d’autrice. Depuis, elle continue d’écrire en toute liberté et assume pleinement ses choix, aussi bien professionnels que personnels, comme celui de devenir maman à plus de 40 ans.

Une rupture éditoriale loin d’être anodine

Depuis 2015, Virginie Grimaldi faisait partie des plumes phares des éditions Fayard. Mais en 2022, boum, gros rebondissement : elle claque la porte. Pas pour un caprice ou un coup de tête, mais par conviction. Dans une interview à Radio Nova, elle balance que l’arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Hachette, propriétaire de Fayard, a tout changé.

Elle ne se reconnaît plus du tout dans la ligne éditoriale et préfère s’éloigner que de continuer à faire semblant. Ce n’est pas donné à tout le monde de dire stop, mais Grimaldi avait la chance d’avoir une position forte pour le faire. Elle confie d’ailleurs qu’elle veut montrer publiquement son désaccord face à des dérives sérieuses du monde de l’édition. En mode : “Je dis ce que je pense, et je pars la tête haute.”

À voir Envie de nature loin des projecteurs ? Les enfants de Florent Pagny révèlent leur refuge secret en Bourgogne

Une nouvelle page… dans une nouvelle maison

Après ce départ fort de sens, elle n’est pas restée sans plume. Bien au contraire : elle a rebondi direct chez une autre maison d’édition (même si elle a gardé le nom pour elle) et a continué de cartonner. Son dernier roman Les heures fragiles a rencontré un énorme succès auprès de son lectorat fidèle, preuve que la liberté créative, ça paye.

Grimaldi n’a jamais caché qu’écrire, pour elle, devait être un espace de respiration, de sincérité, et surtout pas un endroit où elle se sent enfermée ou censurée. Et honnêtement, on sent qu’elle est dans son flow. Elle fait du Grimaldi pur jus : sensible, drôle et profond. Le genre de lecture qui fait du bien, un peu comme les retrouvailles entre Julien et Mélanie dans Les Cinquante (oui, vous l’avez vu venir celui-là).

La maternité à 42 ans, elle en parle cash

Et parce que Virginie Grimaldi, ce n’est pas que des histoires de plumes, c’est aussi une vie bien remplie, elle est devenue maman à 42 ans. Un choix personnel qu’elle revendique pleinement, malgré les regards curieux, voire carrément jugeants. Vous imaginez bien que certains lui ont dit que ce n’était “pas sérieux”. Spoiler : elle s’en fiche royalement.

Pour l’anniversaire de sa fille, elle a posté un message à la fois tendre et ultra inspirant sur ses réseaux. Elle y parle d’amour, de rêves qui se réalisent même quand personne n’y croit, et d’un monde meilleur qu’on construit avec les bonnes personnes. Franchement, ça passe crème sur Insta, et ça nous colle presque une petite larme. Virginie sait parler au cœur, que ce soit dans ses romans ou dans la vraie vie.

Bref, elle prouve une fois de plus qu’être une femme libre, engagée et attendrie n’a rien d’incompatible. Elle n’a pas peur d’assumer ses décisions, même quand elles vont à contre-courant. Et ça, c’est carrément pépite.

À voir Une star d’Hollywood perdue à Antibes ? Découvrez pourquoi Michael Douglas a choisi ce glacier local