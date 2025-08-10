Une star d’Hollywood perdue à Antibes ? Découvrez pourquoi Michael Douglas a choisi ce glacier local

Michael Douglas a fait une pause gourmande à Antibes cet été, et pas n’importe où. L’acteur aux Oscars a craqué pour une glace chez Amarena, l’adresse stylée et bien connue des stars. Décidément, la French Riviera a encore fait fondre une légende hollywoodienne.

Michael Douglas, un été sucré made in Antibes

Alors qu’on s’imaginait que Michael Douglas siroterait un cocktail discret à Saint-Tropez, c’est à Antibes qu’il a fait une apparition surprise. L’acteur de 80 ans, toujours aussi classe, a profité de son été 2025 sur la Côte d’Azur pour faire un petit détour… direction le glacier Amarena, rue Thuret. Un spot qui ne paye pas de mine pour les non-initiés, mais qui régale les VIP depuis des années. Carrément pépite.

Connu pour ses rôles cultes dans Basic Instinct ou Wall Street, monsieur Douglas en a mis plein les yeux à Bruno Sciaccia, le directeur du glacier. Et franchement, on le comprend : voir débarquer une star de ce calibre au comptoir, on n’a pas ça tous les jours. En bon gourmet, l’acteur n’a pas fait les choses à moitié : il s’est laissé tenter par deux classiques revisités à la sauce italienne, vanille et pistache de Sicile. Un combo qui passe crème, et visiblement validé par la star elle-même, qui aurait lancé un honnête “On m’a dit que vos glaces étaient très appréciées”, selon Nice Matin.

Un glacier qui fait tourner la tête des stars

Le glacier Amarena n’en est pas à son coup d’essai côté stars. Avant Michael Douglas, d’autres visages bien connus sont passés savourer leurs cornets sous le soleil antibois. Au menu des anciens clients ?

Rien de moins que Kylie Minogue

et Elle Fanning

Oui, rien que ça. Autant dire qu’on est sur un niveau de guests qui ferait pâlir des candidats de Secret Story.

Ce passage remarqué confirme encore une fois qu’Antibes reste une escale de choix pour les célébrités en vacances sur la Côte d’Azur. Entre deux yatchs et une virée à Cannes, les stars ne résistent pas à l’appel de la glace artisanale. Et nous, on valide totalement. Après tout, quand une légende d’Hollywood fond pour une pistache sicilienne, c’est qu’elle doit vraiment être bonne.

Ce n’est pas Koh Lanta, mais c’est tout aussi épique : de Saint-Tropez à Antibes, Michael joue sa propre aventure estivale et clairement, il sort grand gagnant de l’épreuve dégustation.