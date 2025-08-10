Envie de nature loin des projecteurs ? Les enfants de Florent Pagny révèlent leur refuge secret en Bourgogne

Retour aux sources pour la team Pagny ! Aël et Inca, les deux enfants de Florent Pagny, ont récemment mis le cap sur la Bourgogne pour un petit séjour en mode nature et déconnexion. Loin de la Patagonie, où ils vivent souvent avec leurs parents, ils ont profité de quelques jours dans une maison pleine de charme et d’histoire, achetée par leur père dans le village d’Échevannes.

Un été vert et apaisant en Bourgogne

Cette fois-ci, exit les grands paysages argentins : Aël et Inca ont choisi la France pour leurs vacances estivales. Plus précisément, une retraite bucolique dans une demeure classée Monument historique, la fameuse Ferme du Fossé. Un nom qui claque comme un titre de film d’auteur, mais qui désigne une vraie pépite immobilière dénichée par Florent Pagny, très attaché à sa Bourgogne natale (il est né à Chalon-sur-Saône, au cas où tu l’ignorais).

Un air de campagne, des activités slow life, et surtout un cadre ultra paisible, parfait pour recharger les batteries. Rien de tel qu’un séjour à la cool en Côte-d’Or, entre les arbres qui dansent dans le vent et les balades au bord de l’eau. Si t’as regardé Koh Lanta cette saison, tu sais à quel point la nature, ça fait du bien (surtout sans les épreuves de riz ou les crabes vicieux).

À voir Une star d’Hollywood perdue à Antibes ? Découvrez pourquoi Michael Douglas a choisi ce glacier local

Une vie simple, version Instagrammable

Éloignés du tumulte médiatique, les deux aînés du chanteur ont partagé leur quotidien champêtre sur Instagram. Et franchement, leur programme donne (très) envie ! Au menu :

Pêche relax au bord d’un lac

relax au bord d’un lac Marche en forêt comme dans une pub pour une appli de méditation

comme dans une pub pour une appli de Observation de faucons (ou comment ajouter une touche National Geographic à ses stories)

(ou comment ajouter une touche National Geographic à ses stories) Repas maison en mode terroir vibes

en mode terroir vibes Atelier poterie pour l’âme créative de la fratrie

Aël, la cadette de 26 ans, a aussi surpris ses followers en dévoilant une nouvelle coiffure noire et rouge qui fait carrément son petit effet. De quoi faire tourner les têtes plus vite qu’un prime de Secret Story.

Une parenthèse bienvenue pour toute la famille

Derrière ce séjour paisible se cache une réalité plus émotive. Depuis l’annonce du cancer de Florent Pagny, le clan s’est encore plus soudé. Mais ces dernières semaines, les nouvelles rassurantes semblent apaiser : Line Renaud, très proche de l’artiste, a récemment confié que son état de santé s’était beaucoup amélioré. Une bonne nouvelle qui redonne le sourire à ses proches et à ses fans.

Même si Florent et sa femme Azucena n’apparaissent pas dans les photos, difficile de croire qu’ils soient bien loin. Leur présence se ressent, au moins dans l’ambiance détendue et pleine d’amour qui se dégage de ce petit coin de Bourgogne. Une chose est sûre : cet été, la famille Pagny fait les choses à sa façon… et ça passe crème.