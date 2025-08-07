Envie de luxe à Dubaï ? La villa époustouflante de Nabilla dévoile tous ses secrets

Nabilla vient de nous en mettre plein les yeux en dévoilant sa villa à Dubaï, et autant vous dire que c’est du très très lourd. Entre piscine de rêve, dressing surdimensionné et déco ultra travaillée, c’est plus un palace qu’une simple maison. Allez, on fait le tour de la propriété la plus stylée de Dubaï version french touch.

Un palace moderne qui fait rêver

Depuis qu’elle s’est installée à Dubaï avec Thomas et leurs enfants, Nabilla ne fait pas les choses à moitié. Et récemment, elle nous a offert une visite virtuelle de sa villa, un véritable bijou d’architecture et de luxe. C’est simple, on se croirait dans un hôtel 5 étoiles version privée.

On commence par la piscine, gigantesque et parfaitement intégrée à une terrasse épurée, idéale pour chiller en famille ou organiser un brunch façon Love Island (mais sans les dramas, hein). Dans sa chambre, Nabilla a carrément un écran géant pour binge-watcher La Star Academy en mode cosy, pendant que les petits dorment. Le rêve, non ?

Et son dressing ? On en parle ? Une pièce entière transformée en temple de la mode, entre sacs de luxe et tenues ultra stylées. C’est simple, même Maeva des Marseillais serait jalouse.

De la haute déco et des œuvres d’art partout

Côté déco, on est sur un niveau de raffinement qui frôle l’indécent. La villa mixe blanc pur, lignes très design et ambiance zen, le tout orchestré avec un goût irréprochable. Mais la pièce maîtresse, c’est dans le jardin qu’elle se trouve : une statue monumentale signée Richard Orlinski. Oui, oui, l’artiste préféré des stars – et maintenant de Nabilla.

Chaque pièce a été pensée dans les moindres détails, avec une attention toute particulière portée à la lumière, aux matières, et à la sensation de sérénité. On est loin du bling-bling criard et ça passe crème.

Vacances de star et look de queen

Même en vacances, Nabilla ne débranche jamais complètement son radar à style. Dernièrement, c’est sur l’île Maurice qu’elle a posé ses valises, dans un cadre paradisiaque ultra instagrammable. Et comme d’habitude, elle ne laisse rien au hasard : capeline oversize, maillot classe, bronzette à la cool. La queen du feed parfait ne prend jamais de RTT côté glam.

Ce sens du détail et cette présence constante, même à des milliers de kilomètres, continuent d’influencer sa communauté qui kiffe ses looks, ses voyages et son lifestyle de rêve. C’est pépite.

Dubaï, luxe et sécurité avant tout

Si certains s’installent à Dubaï pour vivre à fond la dolce vita, Nabilla, elle, a une autre motivation en tête : la sécurité. Et elle n’a pas peur de le dire. Elle se balade sac ouvert, enfants dans les bras, et la porte de la maison même pas fermée la nuit. Le tout dans une sérénité qu’elle juge « impayable ». Pas de parano, pas de stress – juste une vie paisible sous le soleil des Émirats.

Et franchement, dans un quotidien où tout va à mille à l’heure, qui pourrait dire non à un mode de vie aussi safe et agréable ? Nabilla l’a bien compris : avoir une villa incroyable, c’est le must. Mais vivre tranquille avec ses proches, c’est encore mieux.

Bon, on ne va pas se mentir, ça fait rêver. Nabilla, elle, vit sa best life à Dubaï, et nous, on admire.