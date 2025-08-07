Mort de sa mère : comment Brad Pitt traverse cette épreuve personnelle à 61 ans

Brad Pitt fait face à un chagrin immense : sa mère, Jane Etta Pitt, est décédée à l’âge de 84 ans. La nouvelle a été dévoilée par le média TMZ le 6 août 2025. Les circonstances de sa mort restent privées, et l’acteur de 61 ans ne s’est pas encore exprimé publiquement.

Un lien mère-fils ultra fusionnel

Brad Pitt ne manquait jamais une occasion de parler de sa maman avec tendresse. Pour lui, Jane Etta était bien plus qu’une mère, c’était carrément la femme de sa vie. Elle a toujours été là, dans les hauts comme dans les bas. Et notamment en 2016, lors de son divorce houleux avec Angelina Jolie, c’est Jane qui l’a soutenu quand tout s’écroulait. Elle jouait clairement le rôle de bouée de sauvetage dans la tempête hollywoodienne.

Cette relation fusionnelle, c’est pas juste des mots. Jane Etta Pitt, ancienne conseillère familiale loin des projecteurs, a su rester discrète malgré la notoriété de son fils. Elle apparaissait à ses côtés lors de grands événements officiels, genre les Golden Globes ou les Oscars, mais jamais dans le feu des projecteurs. C’était plutôt le genre à lui glisser un mot doux en coulisses qu’à voler la vedette sur le tapis rouge.

Une annonce privée, une douleur publique

Pour l’instant, Brad Pitt garde le silence. Pas de déclaration, pas de communiqué. Le genre de silence qui en dit long. C’est un membre du clan Pitt qui a confirmé discrètement la nouvelle sur Instagram, sans en faire tout un pataquès. Et franchement, on peut comprendre, c’est le cœur lourd que la famille traverse cette épreuve.

Il y a cinq ans, la famille avait eu la chance de se retrouver autour de Jane pour un moment précieux. Comme un signe, peut-être. Des instants qui montrent à quel point les liens familiaux chez les Pitt sont forts et sincères, loin du glitter d’Hollywood. On est à mille lieues des clashs de téléréalité façon Les Cinquante !

Brad, dont le sourire légendaire a séduit la planète entière, pleure aujourd’hui une femme essentielle de sa vie. Et on lui envoie tout notre love, en attendant qu’il trouve les mots pour partager ce moment de deuil avec ses fans.