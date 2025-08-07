Amitié oubliée entre Pokora et Receveur ? Leur soirée à Saint-Tropez relance les spéculations

Revoilà un duo qu’on adore voir réuni ! Matt Pokora et Caroline Receveur ont passé une soirée complice à Saint-Tropez, entourés de leurs conjoints respectifs. Après un retour remarqué en France, le chanteur retrouve ses proches et ravive une belle amitié qui dure depuis presque dix ans. On vous raconte tout.

Une soirée qui sent bon les retrouvailles

Le 5 août, c’était ambiance été, copains et bronzette à Saint-Tropez. Matt Pokora et Caroline Receveur ont été aperçus en plein moment convivial, entourés de Christina Milian, la compagne du chanteur, et de la mannequin Sami Miro. Une soirée en petit comité, mais avec de grandes doses de complicité et de souvenirs partagés.

C’est que ces deux-là ne sont pas de simples connaissances du showbiz. Leur amitié remonte à 2016, époque bénie où Danse avec les stars battait son plein et où leurs chemins se sont croisés pour de bon. Depuis, même si les kilomètres les ont parfois éloignés (USA pour l’un, Dubaï pour l’autre), ils ont toujours réussi à garder le contact. Et visiblement, ça passe crème quand ils se retrouvent !

Matt Pokora : retour dans le Sud et retour aux sources

Après avoir passé plusieurs années sous le soleil californien avec Christina et leurs deux enfants, Isaiah et Kenna, Matt Pokora a fait son come-back en France. Il a posé ses valises dans le Sud, entre cigales et apéros en terrasse. Un retour qui lui permet de resserrer les liens avec ses proches, et Caroline fait évidemment partie du lot.

Le chanteur en couple avec Christina Milian depuis 2017 construit une vie de famille plutôt peinarde, même sans passer devant monsieur le maire. Le couple semble plus soudé que jamais, et leur présence ensemble à cette soirée tropézienne en est la preuve tranquille.

Caroline Receveur, une vie entre glamour et maternité

De son côté, Caroline Receveur continue sa vie à 1000 à l’heure. Mariée à Hugo Philip depuis 2020, elle vit désormais à Dubaï où elle partage son quotidien avec leur petit garçon Marlon, 7 ans. Businesswoman accomplie, modeuse avertie et maman poule, elle montre qu’on peut tout faire quand on gère bien son agenda (et qu’on a un peu d’énergie, ça aide).

Malgré la distance, elle n’a jamais coupé les ponts avec ses amis de toujours, et cette soirée en est une belle preuve. Elle et Matt, c’est un peu comme Jessica et Stéphanie dans Les Marseillais : ça traverse les saisons, les galères, et ça reste solide.

Une amitié qui dure et qui fait plaisir

On adore voir ces deux-là se retrouver comme au premier jour, avec un naturel désarmant. Pas besoin de faire semblant pour Instagram, ça se voit que c’est sincère. Ils rient, ils profitent, et leurs conjoints respectifs s’intègrent parfaitement dans cette dynamique chill et bienveillante.

Malgré leurs parcours hyper différents (la scène pour l’un, les réseaux pour l’autre), Matt et Caroline partagent une belle vision de la vie : entourés de leurs familles, fidèles à leurs valeurs et toujours partants pour une soirée ensoleillée entre amis. Saint-Tropez n’a qu’à bien se tenir, la team est de retour.