Nicolas Duvauchelle attendrit ses fans avec l’arrivée surprise d’un nouveau compagnon

Coup de cœur annoncé chez les Duvauchelle : l’acteur français Nicolas vient tout juste d’accueillir un nouveau petit être plein de poils dans sa vie. Sur Instagram, le comédien de 45 ans a dévoilé la bouille craquante d’Aston, un spitz nain tout mignon qui fait déjà fondre les internautes.

Un nouveau membre trop chou dans la famille

Le 24 juillet, entre deux sourires et un gros câlin, Nicolas Duvauchelle a présenté Aston sur son compte Instagram. Un adorable petit spitz nain, aussi fluffy qu’un coussin de star de Secret Story, qui a complètement conquis le cœur de ses fans. Sur la photo, on découvre Nicolas en mode papa gaga version canine, tenant dans ses bras cette boule de poils trop chou.

La légende sobre mais efficace : « Bienvenue mon petit ». Une phrase toute simple qui a suffi à déclencher une avalanche de commentaires attendris. En quelques heures à peine, la publication a été likée et commentée à la chaîne. « Trop cute », « Il est trop beau », « Vous allez faire fondre la planète », pouvait-on lire sous le post. Franchement, on est à deux doigts de réclamer une émission rien que sur lui. Les Cinquante version chiens, ça ferait un carton non ?

Pile poil dans le timing amoureux

Cette adoption survient quelques semaines à peine après le mariage de Nicolas Duvauchelle et Chloé Roy, célébré le 17 mai à Ploërmel dans le Morbihan. Ensemble depuis 2019 et fiancés depuis août 2022, les deux tourtereaux viennent donc d’officialiser leur union… et d’agrandir leur petite tribu avec Aston.

Alors non, pas encore de bébé à l’horizon pour le couple, mais ce petit chien a clairement pris une place de choix dans cette nouvelle page de leur love story. Et avouez, c’est une manière plutôt stylée de commencer cette vie à deux. Genre, le chien d’honneur en guise de premier enfant, ça passe crème.

Une grande famille recomposée et pleine de love

Si Aston est le premier membre officiel du couple Nicolas-Chloé, l’acteur n’en est pas à son premier pas dans la parentalité. Il est déjà papa de trois enfants nés de précédentes relations.

En 2005, il est devenu père pour la première fois avec l’actrice Ludivine Sagnier, avec qui il a eu une fille nommée Bonnie.

En 2012, sa compagne Laura Isaaz lui a donné une deuxième fille, Romy.

Puis en 2017 est né son petit garçon Andrea, fruit de son amour avec le mannequin Anouchka Alsif.

Autant dire que le clan Duvauchelle est déjà bien organisé et bien rempli d’amour. Et maintenant, avec Aston dans la boucle, on peut parier que les photos de famille vont clairement monter d’un cran en termico-calins.

On adore voir ces petites pépites d’amour débarquer dans le quotidien de nos célébrités préférées. Après tout, même les plus grands acteurs fondent face à une truffe humide et des petites pattes.

