Retour polémique de Bertrand Cantat : comment il justifie ses choix 20 ans après le drame

Bertrand Cantat refait surface dans une interview aussi rare que percutante. Vingt ans après la mort tragique de Marie Trintignant, le chanteur de Noir Désir revient sur les drames de sa vie, sans filtre. Entre culpabilité, isolement et controverses persistantes, ses déclarations divisent… et ne laissent personne indifférent.

Une vie brisée par un drame qui a choqué la France

Retour en 2003. Bertrand Cantat est encore l’icône du rock français, leader du groupe culte Noir Désir. Mais cette année-là, tout bascule quand il tue Marie Trintignant, sa compagne, lors d’une dispute violente à Vilnius. Ce féminicide choque le pays, et le procès qui suit se transforme en affaire médiatique nationale. Condamné à huit ans de prison en Lituanie, il n’en purgera finalement que quatre, avant une libération anticipée en 2007.

Depuis, rien ne sera plus jamais comme avant. Noir Désir se dissout en 2010, et Cantat tente de refaire surface avec un nouveau projet musical nommé Detroit. Mais malgré ses efforts pour revenir à la musique, la polémique ne le quitte jamais. Boycott des concerts, radios qui boycottent ses titres, rejet massif du grand public… Sa voix, autrefois omniprésente, devient presque taboue.

Des confidences rares et très personnelles

C’est dans les colonnes du magazine Les Inrocks que Bertrand Cantat a choisi de s’exprimer, brisant un long silence médiatique. Dans cet entretien, il se livre sans détour sur sa souffrance et le poids de ses actes. « C’est un trou noir. Et ça a tendance à tout absorber », confie-t-il à propos de la mort de Marie Trintignant. « Je ne connais pas le déni, je ne m’échappe pas », affirme-t-il, en évoquant un quotidien miné par la culpabilité et une solitude intense.

Ce passage précis de son interview secoue particulièrement : « Le suicide est la première chose qui m’est venue à l’esprit, ça m’a obsédé pendant longtemps. » Une phrase brute, qui interpelle, dérange, mais éclaire aussi sur l’état mental d’un homme en ruines. À 61 ans, Cantat semble toujours esseulé et cabossé par son histoire.

Un retour dans l’ombre, loin des scènes et du micro

Detroit, son groupe post-Noir Désir, a annoncé récemment une mise en pause indéterminée. Une manière de glisser lentement vers un silence assumé ? Difficile à dire. Cantat affirme avoir « payé sa dette », mais dans l’opinion publique, la question de la réhabilitation reste explosive. Peut-on, doit-on, dissocier l’homme de l’artiste ? Pour beaucoup, la réponse est un non catégorique.

Ce comeback discret mais très médiatisé fait forcément réagir. Entre soutien discret de certains fans et indignation généralisée, l’ancien chanteur divise toujours autant. Comme dans l’épisode explosif de Secret Story où tout le monde s’affronte à cause d’un secret trop lourd, Cantat reste un sujet inflammable.

Une figure qui clive, même 20 ans après

Bertrand Cantat ne cherche pas à reconquérir sa gloire d’antan. Son interview ne sent ni le comeback marketing ni la stratégie promo. C’est presque l’inverse : un cri d’isolement, un aveu d’échec, un besoin de dire qu’il vit replié, entouré de silence et du poids connu de ses actes.

Mais peut-on faire table rase du passé quand les blessures sont encore aussi vives pour tant de monde ? Cantat dit ne pas fuir, mais son retour mine même les cercles culturels. On l’invite peu, on le cite rarement, et son image reste liée à un acte qui ne pourra jamais s’effacer.

Pour les uns, ses mots sont injustifiables, pour d’autres, ils sont une confession sincère. Quoi qu’on en pense, il reste l’un des personnages les plus clivants de la scène artistique française. Et visiblement, ça ne changera pas demain.