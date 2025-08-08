Crise familiale avec Mathias : comment Paul Pogba et Zulay ont sauvé leur couple

Entre sa suspension pour dopage, ses blessures à répétition et les tensions explosives avec son propre frère, Paul Pogba a vécu une période carrément chaotique. Le footballeur star des Bleus s’est récemment confié sur les conséquences de ses galères, notamment sur sa vie amoureuse avec sa compagne Zulay. Spoiler alert : c’était loin d’être facile…

Une trahison familiale qui laisse des marques

On se souvient tous de cette affaire ultra médiatisée en 2022 : Paul Pogba avait été victime d’un véritable cauchemar, en mode thriller Netflix mais version bien réel. Son propre frère, Mathias, aurait participé à une tentative d’extorsion sur le joueur, avec à la clé séquestration et menaces. Un choc émotionnel intense pour le milieu de terrain qui n’a pas caché combien cette blessure familiale l’avait affecté.

Dans l’émission Sept à Huit diffusée le 22 juin, il est revenu sur ce moment ultra dur. Il a expliqué avoir eu besoin de se raccrocher à sa foi pour trouver la force de parler. “Je n’en pouvais plus, il fallait que je parle”, confie-t-il. Même si la discussion a eu lieu entre les membres de la famille, la fracture reste largement ouverte. “C’est une blessure qui ne guérit pas comme ça”, explique Paul, visiblement ému. Et on le comprend. La trahison d’un membre de sa propre famille, ça passe rarement crème.

Des coups durs en cascade

Évidemment, cette embrouille familiale n’est qu’un des nombreux nuages noirs au-dessus de la tête de Pogba. Entre blessures à répétition et suspension pour dopage, son retour sur le devant de la scène a été plus que compliqué. Ces turbulences ont inévitablement impacté son quotidien, y compris sa relation avec Zulay, sa femme et mère de ses trois enfants. Dans un entretien accordé au journal Nice-Matin en août, Zulay a avoué que leur couple avait franchement galéré.

Elle décrit une période sombre, où le stress et l’incertitude prenaient le dessus. “On a failli craquer plus d’une fois”, a-t-elle confié. Et on l’imagine sans mal. Quand la vie perso est secouée par des affaires justice-style, difficile de rester zen à la maison. Pourtant, malgré toutes ces tempêtes, le couple a tenu bon. Mieux encore, ils en sont sortis renforcés.

Un bijou pour symboliser la force

Résilience, force, amour indestructible : c’est un peu ce que représente leur toute nouvelle collection de bijoux baptisée Unbreakable. Pas juste un truc stylé à accrocher à son cou, mais un véritable message personnel et inspirant. La phrase que Paul a balancée dès le début de cette galère, “Nous, on est Unbreakable”, est carrément devenue le mantra du couple.

Ça sonne un peu comme une punchline de Jessica dans Les Marseillais, mais c’est surtout leur manière de transformer la douleur en motorisation. Zulay insiste sur le fait que cette période ultra difficile leur a plutôt solidifié le moral et cimenté leur lien. La collection, au-delà du design, exprime leur envie de transmettre un message fort : celui que même quand tout part en vrille, on peut rester debout grâce à ceux qu’on aime.

Un équilibre retrouvé mais fragile

Malgré les sourires affichés sur les réseaux, on sent bien que l’ambiance reste fragile. Les anciens traumas ne sont jamais très loin, comme un fond sonore désagréable qui vient parfois parasiter leur harmonie. Zulay souligne combien les enfants aussi ont été touchés par cette situation, eux qui ont vu leur papa en plein tourment.

Mais aujourd’hui, grâce à ce projet commun et à une communication renforcée (team love power), le couple Pogba repart du bon pied. Genre comme quand une équipe de Secret Story se serre les coudes après un clash monumental : bancale au début, solide à la fin. On leur souhaite que ça continue à tenir, parce que dans ce monde de strass et de dramas, trouver un amour “Unbreakable”, c’est franchement pépite.