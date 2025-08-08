Marianne boycottée après Secret Story ? Pourquoi elle est quand même présente en finale ce soir

Ce jeudi 7 août 2025, c’est le grand soir pour les fans de téléréalité : la finale de Secret Story saison 13 débarque sur TFX. Si tous les candidats sont réunis pour l’occasion, une apparition fait particulièrement parler d’elle : celle de Marianne, au cœur de multiples polémiques depuis sa sortie.

Une candidate marquée par la polémique

Marianne, révélée cette saison grâce à son secret complètement WTF (“je possède 11 prénoms”, oui oui), a malheureusement été au centre d’un tourbillon médiatique bien plus sombre après le tournage. Accusée par certains internautes de harcèlement et même de propos racistes, la jeune femme a été victime d’un cyberharcèlement massif. Et on ne parle pas de simples critiques malveillantes en commentaires, mais d’un vrai déferlement de haine, non-stop depuis sa sortie de la Maison des Secrets.

Très touchée, elle a fini par briser le silence dans une interview poignante chez Jeremstar (le king des interviews confidences côté téléréalité, on ne vous fait pas un dessin). Franchement cash, elle a avoué avoir eu des pensées suicidaires et ne plus oser sortir de chez elle. Elle vit dans la peau d’une anonyme connue, terrifiée à l’idée d’être reconnue dans la rue ou agressée.

La prod pointée du doigt

Dans ce même entretien, Marianne accuse directement la production, Endemol, de ne pas l’avoir soutenue ni protégée pendant la tempête. Pire, selon elle, on lui aurait demandé de se taire, histoire de ne pas faire trop de vagues. Et là, forcément, ça clashe sévère avec l’image ripolinée que l’émission veut renvoyer. Ce manque d’accompagnement et d’écoute, Marianne ne le digère pas, surtout quand elle compare sa situation à celle d’autres candidats moins exposés… ou mieux défendus.

Autre point qu’elle soulève : sa corpulence. Selon elle, le fait de ne pas correspondre aux standards habituels de la téléréalité façon Love Island (oui, oui, on voit les tablettes de chocolat à 10 km) a attisé une haine spécifique. Elle pense avoir été jugée plus durement, et surtout plus violemment, sur des critères de physique. Un sujet sensible qui mériterait clairement un vrai débat dans le milieu.

Un retour surprise sur le plateau

Alors qu’on pensait tous qu’elle zapperait royalement la finale, vu le contexte, c’est une énorme surprise que Christophe Beaugrand nous a lâchée sur Insta : dans une vidéo backstage, on voit Marianne tout sourire, entourée de ses anciens colocataires de jeu. Comme une preuve qu’elle veut reprendre la main sur son image… et peut-être faire passer un message fort en direct.

Même si la production garde le suspense (forcément), on se demande si ce moment de télé sera l’occasion d’aborder, enfin, les scandales qui ont éclaté après l’émission. En tout cas, cette présence, contre toute attente, donne une dose d’émotion en plus à cette finale qui s’annonce aussi imprévisible qu’un retournement de situation dans Les Cinquante.

Ce qu’on espère maintenant ? Que la chaîne ne passe pas à côté du sujet et laisse à Marianne l’espace pour se faire entendre. Parce que, clairement, son histoire mérite d’être partagée.

