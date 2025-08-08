Succès fulgurant après la Star Academy : comment Helena Bailly gère sa carrière et ses rêves futurs

Helena Bailly n’en finit plus de faire parler d’elle. Depuis sa sortie de la Star Academy en janvier dernier, la jeune chanteuse belge enchaîne les succès et les récompenses. Entre concerts à guichets fermés, hits entraînants et confidences sincères, la popstar de 23 ans semble avoir trouvé la recette pour que tout lui réussisse.

Une carrière musicale qui cartonne

C’est un peu la belle histoire de cette dernière saison de la Star Ac’. Helena, à peine libérée du château de Dammarie-les-Lys, a pris son envol à une vitesse supersonique. Finis les cours de théâtre à 8h du mat’ et les évaluations stressantes du dimanche, place aux vrais shows live et à l’amour du public.

En France, en Belgique et même du côté de la Suisse, Helena fait danser les foules avec ses tubes Mauvais garçon et Summer Body. Deux sons qui collent parfaitement à sa vibe solaire et à sa personnalité affirmée. La tournée du Top 10 des académiciens est devenue son terrain de jeu favori, où elle brille de concert en concert. Et spoiler : elle n’a clairement pas fini de faire vibrer les fans.

En 2024, le talent d’Helena n’est pas passé inaperçu. Sur huit nominations, elle a raflé six récompenses, dont celle de NRJ Music Award de la révélation belge de l’année. Pas mal pour une artiste qui n’a même pas encore sorti son premier album solo. Ce succès fulgurant, c’est aussi la preuve que la Star Academy sait toujours repérer des péPITES. Oui, même en 2024 !

Une artiste fidèle à elle-même

Interviewée par Paris Match Belgique, Helena s’est livrée avec franchise et simplicité. Pour elle, le plus important actuellement, c’est de rester entière et de ne surtout pas perdre le fil de ce qui la fait vibrer : chanter, se produire sur scène et partager des émotions avec son public.

Elle explique ne pas vouloir se disperser et préfère se concentrer à fond sur sa carrière artistique. Loin des dramas ou des frasques du star system, Helena veut rester elle-même, comme elle l’a toujours été derrière les caméras de la Star Ac’. Et d’après ses derniers lives sur Insta, l’authenticité, chez elle, c’est pas du pipeau.

Bien sûr, l’idée d’un avenir un peu plus personnel n’est pas totalement mise de côté. Même si elle n’est pas en couple médiatisé et qu’aucun « crush » connu n’apparaît à l’horizon (on te voit venir, les shippeurs), Helena confie qu’elle aimerait fonder une famille un jour. Mais pour le moment, c’est le feu côté pro, alors on met les projets de vie à deux en mode pause.

Une popularité qui ne cesse de grimper

Entre ses performances vocales maîtrisées, son style assumé et son côté girl next door, Helena coche toutes les cases pour devenir une icône pop de sa génération. Elle sait fédérer sans en faire trop et parler aux jeunes sans paraître hors sol. Franchement, si on devait voter pour « la copine qu’on rêverait d’avoir », elle serait bien placée dans le classement.

Et avec un public fidèle qui la suit depuis ses premières notes dans le château jusqu’à ses shows en festival, Helena semble surfer sur la bonne vague. Un peu comme quand Enola (saison 10) a explosé après la tournée, mais version encore plus glow-up.

L’avenir s’annonce canon pour la jeune star, et si elle garde ce cap entre passion, sincérité et ambition bien dosée, Helena Bailly pourrait bien s’installer durablement dans le paysage musical francophone. En attendant la suite, on garde Mauvais garçon dans notre playlist de l’été, parce que franchement, ça passe crème.