Infertilité, deuil et résilience : comment Laeticia Hallyday a surmonté l’épreuve du manque d’enfant

Laeticia Hallyday a ouvert son cœur dans une interview bouleversante, près de huit ans après la disparition de son mari Johnny. Celle qui partageait la vie du rockeur légendaire a évoqué une période très difficile de leur couple, marquée par la douleur d’une maternité compliquée et un deuil toujours présent.

La douleur d’une absence encore vive

Depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, Laeticia n’a jamais cessé de lui rendre hommage. Dans un message émouvant, elle explique ressentir toujours autant son absence, même si, avec le temps, elle a appris à apprivoiser ce vide. Elle parle d’une « présence invisible » qui l’accompagne au quotidien et à laquelle elle s’accroche pour garder la tête haute. C’est sa manière de continuer à faire vivre Johnny, en célébrant sa mémoire plutôt qu’en s’effondrant.

Cette force tranquille, Laeticia l’a encore montrée sur M6 dans le documentaire Johnny par Laeticia, où elle se dévoile sans filtre. En mode confidences intimes, elle revient sur les dessous plus sombres de leur histoire, loin des projecteurs et des salles de concert bondées.

Une maternité pleine d’épreuves

L’un des passages les plus poignants de son témoignage concerne son combat de dix ans pour être maman. Avec Johnny, ils ont essayé sans relâche d’avoir un enfant biologique, enchaînant les tentatives de fécondation in vitro comme un couple qui ne lâche jamais rien. Mais malgré toute leur détermination, les échecs se sont accumulés, avec leur lot de faux espoirs et de rendez-vous médicaux déchirants.

Laeticia a également révélé avoir été enceinte une fois, mais la grossesse s’est arrêtée dramatiquement au bout de cinq mois. Un véritable coup de massue pour le couple, qui espérait tant voir leur rêve de fonder une famille se réaliser.

Elle raconte combien cette période l’a brisée psychologiquement, et comment elle s’est sentie coupable de ne pas pouvoir offrir à Johnny ce bébé qu’il désirait passionnément. « Il en avait fait une obsession », dit-elle. Même si l’amour entre eux était fort, cette douleur a laissé des traces.

L’adoption comme renaissance

Heureusement, au bout de ce tunnel de chagrin, une lumière est apparue. Laeticia et Johnny ont pu accueillir Jade puis Joy, leurs deux filles adoptées, pour qui ils ont tout donné. Ces deux rayons de soleil sont devenus la plus belle réponse à leur quête d’enfant, et elles ont apporté paix et équilibre à leur famille. Comme si la vie avait fini par leur faire un petit clin d’œil.

D’ailleurs, dans cette interview parisienne très humaine, Laeticia parle de ses filles avec une tendresse infinie, consciente que sans elles, le vide serait bien plus dur à surmonter. Ce bonheur trouvé autrement est devenu une force, une manière de continuer à avancer sans Johnny.

Comme dans Star Academy où les élèves se relèvent après chaque échec pour mieux briller sur scène, Laeticia a elle aussi trouvé le courage de se relever, transformant une blessure intime en un bel hommage à son histoire d’amour avec la star.