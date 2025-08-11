Elsa Bois en froid avec sa partenaire ? Ce qu’elle révèle sur sa relation avec Laurence Facelina

Elsa Bois fait son grand retour, mais cette fois, sans ses chaussures de danse ! L’ex-star de Danse avec les stars débarque à l’Institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Un virage à 180 degrés pour la danseuse, qui ne compte pas pour autant raccrocher le tutu. Et spoiler alert : non, elle n’est pas en guerre avec Laurence Facelina ! Au contraire, c’est ambiance sororité et confidences douces entre les deux actrices.

Bienvenue Ninon Becker, l’élève studieuse au cœur tendre

Elsa Bois enfile une nouvelle casquette. Celle de comédienne dans le feuilleton phare de TF1, Ici tout commence. Elle y incarne Ninon Becker, une élève carrée, hyper investie et… un peu Miss-Je-Sais-Tout sur les bords. Mais attention, on n’est pas dans le cliché de la peste. Ninon, c’est plutôt la bonne copine gaffeuse, qui part toujours d’une bonne intention, même si elle s’emmêle un peu les pinceaux au passage.

La jeune femme décrit ainsi son personnage : “Elle est investie, bienveillante, un peu maladroite, mais franchement, elle ne cherche jamais à nuire.” En bref, une nouvelle tête pleine d’énergie qui ne devrait pas mettre longtemps à se faire une place dans les couloirs de l’Institut… et dans nos cœurs si vous voulez mon avis.

Danse avec les stars, clap de fin ? Pas du tout !

La question que touuuut le monde se pose : Elsa Bois va-t-elle dire adieu à Danse avec les stars ? Rassurez-vous les fans, ce n’est pas prévu. Elle l’a affirmé elle-même en interview : “C’était une des conditions quand j’ai accepté de venir dans la série. Je ne ferme pas la porte à une nouvelle saison.”

Autrement dit, elle ne raccroche pas les talons pailletés, elle jongle juste entre les projecteurs et les caméras. Pro du twist à la télé comme sur la piste de danse. On adore cette double casquette, et franchement, ça passe crème.

Du clash avec Laurence Facelina ? C’est tout l’inverse

Alors qu’elles jouent les sœurs à l’écran, certains s’imaginaient déjà un petit froid entre Elsa Bois et Laurence Facelina en coulisses. Spoiler : c’est archi faux. Entre elles, c’est une vraie complicité qui s’est créée dès les premiers tournages. Et si on en croit Elsa, travailler avec Laurence, “c’est incroyable”.

Toujours selon ses mots, elle n’a pas encore eu l’occasion de beaucoup interagir avec les autres membres du casting, mais la présence constante de Laurence sur les plateaux l’a beaucoup rassurée : “J’ai un peu de repères. Souvent, il y a Laurence, donc ça me rassure.” Le petit plus ? Elles fonctionnent en binôme comme deux partenaires de danse : “Tu apprends à t’écouter, comment joue l’autre, et comment l’autre joue avec son personnage.”

Une vibe qui rappelle un peu les duos de Danse avec les stars — et ça, forcément, Elsa connaît bien. En résumé, pas de tension, mais plutôt l’émergence d’une belle amitié qui s’annonce pépite.

On vous glisse l’info : l’arrivée de Ninon Becker est attendue à l’écran le vendredi 15 août à 18h30 sur TF1. Sortez le popcorn.