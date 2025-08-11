Diane Leyre en détresse : son remède simple pour surmonter l’angoisse et se sentir mieux

Diane Leyre, notre Miss France 2022 adorée, a traversé un sacré coup de mou cet été. Inquiète pour la santé de son petit chien, elle s’est confiée à ses abonnés sur Instagram. Entre frayeur vétérinaire et besoin d’évasion, elle raconte comment elle gère les coups durs. Spoiler : la mer, c’est sa thérapie.

Un été pas si dreamy pour Diane et son spitz nain

Tout semblait rouler pour Diane Leyre, entre projets pros et vacances bien méritées… jusqu’à ce que son adorable boule de poils fasse une drôle de pause. Elle a commencé à remarquer que son spitz nain, d’habitude vif comme tout, avait perdu de l’énergie. Il était amorphe, fuyait les câlins et même courir ne lui disait plus rien. Clairement, ça n’allait pas crème du tout.

Ni une ni deux, elle l’amène chez le véto. Résultat ? Pas rassurant. Le verdict tombe : infection + dysfonctionnement des reins et du foie. Ajoutez à ça un possible souci neurologique, et vous imaginez le niveau d’angoisse. Une nouvelle prise de sang est prévue dans 15 jours pour affiner le diagnostic. Autant dire que Diane retient son souffle.

D’ailleurs, elle a partagé la nouvelle sans filtre sur Insta, prouvant une fois de plus qu’elle garde toujours le lien avec sa communauté, même dans les moments moins glam’.

À voir Diane Leyre : “Je me sentais nulle… puis j’ai couru”

Quand Diane a le blues, elle file tout droit vers l’eau salée

En parallèle de ses soucis véto, Diane a décidé de souffler un peu. Direction la plage, avec le combo maillot + sérénité obligatoire. Et là, elle a livré une confession qui a parlé à beaucoup de monde sur les réseaux : « Il n’y a rien qui m’apaise plus que la mer. D’ailleurs, j’ai souvent l’appel de la mer… Quand je vais mal, je sens direct que j’ai besoin d’aller près de la mer, ça vous fait ça aussi ? »

On est d’accord, c’est pépite comme remède. Se reconnecter aux éléments, au bruit des vagues et même à l’odeur iodée, c’est presque une reco de psy à ce niveau. Pas si étonnant qu’elle s’y réfugie, surtout quand on connaît son agenda bien chargé.

Depuis sa victoire au concours Miss France il y a deux ans, Diane carbure fort : elle donne des cours d’éloquence aux nouvelles prétendantes à la couronne, s’implique dans de nouveaux projets et poursuit son chemin vers l’empowerment (on adore). Mais être wonder woman n’empêche pas d’avoir ses failles — et elle l’assume à 200 %.

Une Miss vraie et inspirante, une vibe qu’on aime

Ce qu’on aime chez elle ? Sa sincérité sans chichi. Elle montre que même avec une couronne sur la tête, on peut avoir peur pour son chien, avoir besoin de silence loin de tout, et que trouver sa paix intérieure, c’est un travail de fond.

À voir 17 ans à la tête des Miss : ce que Sylvie Tellier prépare maintenant

Petite parenthèse pour les fans de Love Island : la dernière candidate arrivée dans la villa a dit la même chose sur les couchers de soleil à Majorque, comme quoi, la mer, ça soigne tout le monde !

Bref, Diane Leyre prouve encore que ce qui fait une reine, c’est pas juste une écharpe… c’est aussi un cœur grand comme ça, des coups de mou assumés et une bonne dose de résilience.