Critiquée pour avoir adopté un chien de race, Iris Mittenaere répond aux attaques

Grosse émotion sur la toile après qu’Iris Mittenaere a présenté son nouveau bébé… à quatre pattes ! L’ex-Miss France 2016 a dévoilé l’arrivée de Calypso, un adorable teckel arlequin, et les avis ont fusé dans tous les sens. Eh oui, même pour un chien, ça peut clasher sévère sur les réseaux sociaux.

Une adoption surprise qui ne plaît pas à tout le monde

Quand Iris Mittenaere partage une mignonnerie sur Instagram, ça fait souvent fondre les cœurs. Mais cette fois, les commentaires étaient loin d’être tous des cœurs et des petits chiens en emojis. Son adoption de Calypso, une petite boule de poils trop craquante, a été critiquée parce qu’elle n’a pas été faite en refuge mais via un élevage.

Certains internautes ont immédiatement pointé du doigt cette décision, accusant la reine de beauté de ne pas utiliser son influence à bon escient. Un commentaire est même allé jusqu’à dire : « Une adoption en association aurait été un beau geste et aurait influencé peut-être certaines personnes à faire de même. C’est ça votre travail, non ? Influencer les gens ? » Ouch…

Des messages très clairs ont également souligné l’importance d’adopter dans des refuges, là où des milliers d’animaux attendent désespérément une famille. L’idée, c’est qu’en tant que personnalité publique, chaque geste compte et peut alimenter ou freiner une tendance.

L’influenceuse peut-elle choisir librement sans essuyer les critiques ?

Bien sûr, tout le monde ne l’a pas enfoncée. Et heureusement, car l’Internet peut aussi être doux (quand il veut). De nombreux fans ont volé au secours de leur Miss préférée en rappelant qu’aucune loi n’oblige à adopter un animal dans un refuge, et qu’on a encore le droit de choisir son compagnon à quatre pattes.

Plusieurs abonnés ont défendu son geste en mettant en lumière un élément crucial : Iris sort d’une période pas easy dans sa vie perso (coucou la rumeur de fiançailles annulées). Alors adopter un petit chien, c’est peut-être sa manière de retrouver le sourire, et franchement, qui n’a jamais cherché du réconfort auprès d’un animal trop chou ?

Un fan a même commenté : « Elle fait bien comme elle veut. C’est son choix, sa vie, personne n’a rien à redire. » Clair, net et précis.

Star ou pas, adopter un animal reste un choix hyper perso

Petit clin d’œil à Nicolo dans Les Cinquante et ses animaux en folie : chaque façon d’aimer les bêtes est différente. Et si Iris a craqué pour cette boule de poils, libre à elle. Le plus important, c’est l’amour qu’elle lui donne, pas son pedigree.

