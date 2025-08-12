Critiquée après DALS, Elsa Bois répond et assume son bonheur avec Manaudou

Sur le parquet comme à la ville, Elsa Bois rayonne. Depuis sa rencontre avec Florent Manaudou dans Danse avec les stars, la danseuse ne cesse de faire parler d’elle. Entre love story très suivie et projets pro qui cartonnent, elle a choisi de tracer sa route en gardant la tête froide… et le cœur léger.

Rencontre choc, couple choc

Souvenez-vous, c’était à l’automne 2021, dans la saison 11 de Danse avec les stars. Elsa Bois fait alors tourner les têtes sur le parquet – notamment celle de Michou, son partenaire à l’époque. Leur histoire a passionné les fans, puis s’est terminée, comme tant de love stories nées sous les projecteurs.

Mais pas de répit pour Elsa qui, peu après la fin de cette première romance très suivie sur les réseaux, est aperçue à plusieurs reprises en compagnie de Florent Manaudou. Complices à divers événements comme le Red Bull Dance Your Style ou encore les Folies Gruss Estivales, les deux stars n’ont pas mis longtemps à déchaîner les pronostics amoureux. Et si au début, ils se faisaient très discrets, aujourd’hui les photos ensembles sortent régulièrement, sans qu’ils ne s’en cachent vraiment.

« Je ne vais pas annoncer des choses sur ma vie »

Dans une interview pour Télé Star, Elsa a calmé le jeu : elle préfère désormais garder certaines choses rien que pour elle. Fini le temps des déclarations mignonnes version Michou, aujourd’hui elle veut protéger un peu plus son jardin secret. « Mon objectif n’est plus de partager ma vie privée« , a-t-elle confié tout simplement, en précisant qu’elle voulait quand même rester connectée à sa communauté.

Et quand ça clashe sévère sur les réseaux, elle garde la tête haute. Interviewée par Télé 7 Jours, Elsa a évoqué les critiques et le cyberharcèlement venus avec la notoriété : « On est jugés trop vite, en deux minutes à la télé ou sur les réseaux ». Pas facile de tout encaisser quand on est propulsée dans la lumière du jour au lendemain. Malgré ça, elle reste ultra positive : « Je suis très heureuse, tant au niveau professionnel que personnel« .

Elsa dans Ici tout commence : un nouveau chapitre

Si vous êtes fans de la série de TF1 Ici tout commence, vous avez peut-être remarqué un nouveau visage au casting : c’est Elsa ! Et oui, l’après-DALS se fait aussi à l’écran, côté fiction cette fois. Toujours aussi solaire, elle savoure cette nouvelle expérience pro, et se dit reconnaissante des opportunités qui s’offrent à elle grâce à sa (grande) exposition.

Ce rôle sonne comme un joli virage dans sa carrière. Même si elle choisit de préserver sa private life, elle ne fuit pas la célébrité. Bien au contraire, elle en tire le meilleur… tout en se blindant contre le pire.

Zéro filtre mais beaucoup de classe

Quand on lui parle des photos d’elle avec Florent Manaudou prises à la volée, Elsa ne se dérobe pas. « Je ne me cache pas et je ne m’empêche pas de vivre« , assure-t-elle. Pas question pour elle de se plier au jeu de l’officialisation ou de la communication contrôlée. « Je n’ai pas de ligne éditoriale pour ma vie personnelle », lâche-t-elle, cash. Et franchement, on adore cette authenticité.

Elsa Bois choisit donc la méthode douce : ni langue de bois, ni oversharing. Juste une nana bien dans ses baskets, qui avance à son rythme et qui semble plus épanouie que jamais. Une vibe qui rappelle un peu celle de Jessica dans Les Cinquante saison 2, qui avait elle aussi décidé de prendre du recul avec les histoires de cœur publiques pour se recentrer sur elle.

Bon, on ne vous dira pas que tout va passer crème tous les jours sous les projecteurs. Mais Elsa, elle, semble avoir trouvé la recette pour garder l’équilibre entre love, taf et tranquillité. Et franchement, c’est pépite.