Vitaa brise les tabous : comment elle transforme une enfance stricte en force éducative

Invitée sur le plateau de LEGEND, Vitaa n’a pas fait les choses à moitié. La chanteuse de 42 ans s’est livrée sans tabous sur son rapport à la foi, son éducation un poil musclée et un événement ultra traumatisant qui l’a marquée à jamais. Entre souvenirs bien cash et confidences bouleversantes, elle montre une facette plus intime que jamais.

La foi, sa boussole au quotidien

Première chose que Vitaa a tenu à poser clairement : sa spiritualité est une part essentielle de sa vie. Pas un simple détail pour les médias, mais carrément un pilier. La chanteuse confie que sa foi l’a portée dans les moments clés de son parcours, autant perso que pro. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, elle aspire surtout à une vie simple, loin de la lumière des projecteurs quand elle n’est pas obligée d’y être. En gros, Vitaa ne joue pas les stars à tout-va, elle est plutôt du genre à garder les pieds sur terre, entourée de sa famille et de ses valeurs.

Team fessées, mais version old school

Quand on lui parle de son enfance, Vitaa n’y va pas par quatre chemins. Oui, elle a reçu des fessées. Oui, des claques aussi. Mais attention, pas de traumatisme à signaler selon elle. Elle parle plutôt d’une éducation stricte mais cadrée, où son daron – autoritaire mais pas tyrannique – lui remettait les idées en place quand elle dépassait les bornes. Et vu qu’elle avoue avoir été bien insolente (team « j’en fais qu’à ma tête » à fond), elle comprend aujourd’hui pourquoi ça chauffait parfois. Une vision un peu old school de l’éducation, mais qu’elle évoque sans rancune.

La peur de sa vie : un cambriolage glaçant

Décembre 2023. Alors que tout le monde prépare les fêtes, la famille de Vitaa vit un cauchemar. Un cambriolage, violent et terriblement angoissant, qui aurait pu se finir bien plus mal si l’alarme n’avait pas été activée cette nuit-là. Elle se souvient de chaque détail, avec une émotion qui serre le cœur. Le bruit à la porte, les intrus qui essaient d’entrer de force, et elle, paralysée par la peur, incapable de crier ou de bouger. C’est un moment qu’elle raconte avec sincérité, sans chercher à enjoliver. Un vrai moment d’humanité brut, comme dans Koh Lanta quand les candidats craquent après une nuit sans feu.

Une approche bienveillante pour ses enfants

Après avoir grandi avec une éducation stricte, Vitaa a fait un choix clair pour ses propres enfants : zéro violence. Elle veut transmettre des valeurs fortes, sans passer par la case fessée ou claques. Pour elle, il est essentiel d’éduquer dans le respect et la communication, pas dans la domination. On sent chez elle une vraie volonté de casser les vieux schémas, sans renier d’où elle vient. Une maman moderne, lucide, et surtout super investie dans la manière dont elle élève ses petits. Ça passe crème.

Entre confidences perso, paroles cash et traumas difficiles à raconter, Vitaa prouve qu’elle ne se cache derrière aucun masque. Une interview touchante et sincère qui change des paillettes et nous montre une vraie meuf à cœur ouvert.