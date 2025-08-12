Divorce difficile ? Comment Harry Roselmack a protégé ses enfants malgré tout

Harry Roselmack s’est confié sans filtre sur la fin de son mariage avec Chrislaine, après plus de vingt ans d’amour et trois enfants. Un véritable séisme pour le journaliste de TF1, qui qualifie ce divorce comme le plus grand échec de sa vie. Mais malgré la douleur, il garde la tête haute… et le cœur tourné vers l’essentiel : sa famille.

Un divorce vécu comme un vrai déchirement

Dans une interview accordée à Paradox Sans Filtre le 10 août 2025, Harry Roselmack est revenu pour la première fois avec émotion sur un épisode intime de sa vie : son divorce avec Chrislaine, la mère de ses trois enfants. Ensemble depuis le début des années 2000, le couple s’était marié en 2001, avant de fonder une jolie famille, quasi pile-poil dans la chronologie. Omaya est née en 2007, Yanaël en 2008, et Leroy en 2010. Trois enfants en trois ans, autant dire que ça ne chômait pas à la maison.

Mais après plus de deux décennies, l’équilibre a été bouleversé. “C’est le plus grand échec de ma vie”, affirme-t-il sans détour. Un aveu rare chez cet homme qu’on connaît sérieux et pudique dans ses JT de 20h. S’il ne détaille pas les raisons de leur séparation, il met l’accent sur la notion de “foyer”. Pas juste une maison avec des murs, mais un vrai cocon construit sur l’amour, le partage et la stabilité familiale. Et c’est justement le plus dur à accepter selon lui : ne pas avoir réussi à maintenir cette unité jusqu’au bout.

Priorité aux enfants, quoi qu’il arrive

Même si l’histoire d’amour s’est terminée, Harry Roselmack et Chrislaine ont continué de former un duo solide… pour leurs enfants. “Ils ont souffert”, reconnaît-il avec lucidité, mais il estime qu’ils ont aussi été protégés au maximum. Élever des ados dans ce contexte, c’est clairement un marathon, pas un sprint.

Le journaliste insiste sur leur volonté commune de rester unis pour le bien de leurs trois enfants, aujourd’hui presque adultes. Et vu leur âge (18, 17 et 15 ans), on imagine bien que ça se passe désormais dans un dialogue plus mature, avec une volonté de maintenir un certain équilibre psychologique. On est loin des dramas façon Les Cinquante où ça clashe sévère tous les deux jours.

Nouvelle page, nouvelle histoire

Aujourd’hui, Harry Roselmack semble apaisé. Sa vie sentimentale a repris un nouveau souffle grâce à Jade Chantelle, une styliste et mannequin avec qui il partage désormais son quotidien. Et même s’il reste discret sur cette relation, on sent une certaine sérénité chez lui. Comme s’il avait trouvé un second souffle, sans renier le passé pour autant.

Il le dit lui-même : “Le foyer est essentiel”. Et ce foyer, il continue de le construire, différemment. Peut-être pas dans un seul lieu, mais dans le respect, la complicité, et une forme de maturité qu’on ne voit que rarement sous les projecteurs. Une preuve que même après un échec, on peut repartir du bon pied. Ça passe crème, comme diraient certains.