Chute à cheval au Maroc : comment Louana Franco a évité le pire grâce à un bon réflexe

En vacances au soleil avec Adil Rami, Louana Franco s’est offert une activité un peu trop cavalière. Alors qu’elle montait un cheval sans selle, l’ancienne candidate de téléréalité a chuté lourdement, déclenchant une belle frayeur. Bleus, douleurs, perte de cheveux, cette cascade improvisée ne s’est pas faite sans conséquences.

Une chute qui fait froid dans le dos

Si les vacances, c’est souvent synonyme de farniente, Louana a décidé de miser sur l’aventure. Direction le Maroc avec Adil Rami pour quelques jours bien mérités. Mais lors d’une balade à cheval, tout a basculé, littéralement. Louana, qui ne maîtrisait pas encore totalement le galop, a tenté de monter son cheval… sans selle. Spoiler : ça ne passe pas crème.

Résultat, une chute violente, la tête la première. « Ma tête a heurté le sol et glissé » a-t-elle expliqué à ses abonnés, encore sous le choc. En plus d’une douleur intense à la tête et une belle frayeur, la jeune femme a vu des mèches entières de cheveux s’arracher sous la violence de l’impact. Effrayant et pas franchement glam.

Scanner, repos et grosse frayeur

Heureusement, les secours n’ont pas tardé. Transportée chez le médecin, Louana a passé un scanner pour vérifier l’état de son crâne et de sa nuque. Heureusement, pas de lésion cérébrale ni cervicale décelée aux examens. Juste (enfin, façon de parler) des bleus un peu partout, des douleurs persistantes au cou, et quelques jours de repos forcé.

Elle l’a dit clairement : elle a eu très peur de faire une commotion cérébrale. D’ailleurs, elle se dit encore choquée par cet accident, qui aurait pu être bien plus grave. On la comprend. En même temps, monter un cheval sans selle quand on n’est pas encore 100 % à l’aise, c’est un peu comme plonger dans la piscine sans vérifier s’il y a de l’eau.

Une leçon bien apprise

Louana l’a reconnu sans détour : cette mésaventure est une vraie leçon. Elle insiste aujourd’hui sur l’importance de porter une bombe et de s’équiper correctement quand on monte à cheval. Elle l’a vécu, et maintenant, elle en parle avec sincérité et lucidité.

Petit rappel utile à tous les cavaliers en herbe :

Toujours mettre une bombe (non, ce n’est pas négociable)

(non, ce n’est pas négociable) S’assurer d’avoir un bon niveau avant de tenter des figures freestyle

avant de tenter des figures freestyle Rester encadré quand on découvre un nouvel animal ou une discipline

Alors oui, elle s’en sort sans séquelles graves, mais cette balade aurait pu tourner bien plus mal. Et dans le style « souvenir de vacances », entre un brushing ruiné et des points de suture, on choisit clairement la piscine avec un cocktail sous un parasol. D’ailleurs, petit clin d’œil à Paga et Giuseppa qui, eux, ont préféré le beach club pour se détendre après la dernière émission des Marseillais. Plus safe, plus chill.

