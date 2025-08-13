Le prix hallucinant de la bague de fiançailles de Georgina Rodriguez enfin révélé

Georgina Rodriguez va dire « oui » à Cristiano Ronaldo ! L’icône du ballon rond a enfin passé la bague au doigt de sa chère et tendre, et pas n’importe laquelle… un bijou XXL à faire tourner la tête. Entre love story digne d’une série Netflix et diamant XXL, on vous dit tout sur la demande la plus bling du moment.

Un couple star depuis 2016

Entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, c’est une histoire qui dure. Ils se rencontrent en 2016, alors que la jeune femme travaille chez Gucci à Madrid. Coup de foudre instantané et relation ultra médiatisée. Depuis, ils ne se quittent plus, entre tapis rouges, moments tendres partagés sur les réseaux et vie de famille bien remplie.

Cristiano, déjà papa d’un premier fils né en 2010 par mère porteuse, a ensuite eu deux jumelles en 2017, toujours par mère porteuse. Et avec Georgina, c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec la naissance d’Alana Martina en 2017 puis de Bella Esmeralda en 2022. Une vraie petite tribu sous les projecteurs, digne d’un épisode des Kardashians version foot.

Des rumeurs de mariage qui durent depuis des années

Depuis qu’elle partage la vie de l’un des sportifs les plus célèbres de la planète, Georgina ne peut échapper aux questions sur le mariage. Dans sa série Netflix « I am Georgina » (oui, elle a carrément son propre show), elle confiait que le mariage ne serait « qu’une question de timing ». Et il semblerait que le bon moment soit arrivé.

C’est le 11 août 2025 que Cristiano a enfin fait sa demande. On ne sait pas encore comment, où, ni si c’était au bord d’une plage, dans un resto 5 étoiles ou carrément sur un yacht… mais une chose est sûre : CR7 n’a pas lésiné sur les moyens.

Une bague à 35 carats : le détail qui tue

Accrochez-vous bien : pour cette demande ultra attendue, Cristiano Ronaldo a offert une bague incroyable à Georgina. On parle d’un diamant de 35 carats (oui oui, vous avez bien lu). Et niveau prix, les estimations vont de 2 à 10 millions de dollars. Autant dire qu’il n’a pas pris ça à la bijouterie du coin…

Ce petit bijou rare, aussi rare que spectaculaire, symbolise leur amour hyper médiatisé mais visiblement solide. Parce que même si on peut débattre de qui gagne le plus (indice : c’est Cristiano), ils partagent clairement une complicité à toute épreuve.

Georgina émue, partage un message canon

Sur son compte Instagram, la future mariée a posté une photo de sa bague de rêve avec une phrase digne d’un script de Love Island : « Oui, je le veux. Dans celle-ci et dans toutes mes vies. » Légende ultra romantique pour un moment qui, on l’espère, sera immortalisé dans la prochaine saison de sa série (allez, Netflix, on veut des images !).

Alors oui, ce n’est pas un mariage de la Star Academy ou un clash des Marseillais, mais quand même, entre amour, paillettes et millions, c’est clairement la love story qui nous fait tous rêver cet été.