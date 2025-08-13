François Hollande accusé de trahison : pourquoi son image séduit toujours autant les femmes

François Hollande vient de souffler ses 71 bougies et il ne les a pas passées seul ! L’ancien président a fêté son anniversaire au côté de Julie Gayet, son épouse depuis trois ans. Leur idylle, aussi discrète que passionnée, continue de faire parler, d’autant plus que son passé sentimental est loin d’être un long fleuve tranquille.

Une belle histoire d’amour avec Julie Gayet

Le 4 juin 2022, sous le soleil de Tulle, François Hollande disait oui à Julie Gayet, actrice et compagne de longue date. Un petit mariage en toute simplicité qui avait pourtant ému tout le monde. Le maire de la ville n’avait pas pu s’empêcher de lâcher quelques larmes. Et on le comprend, l’union d’un ancien président avec une actrice française, c’est pas tous les jours qu’on voit ça.

Depuis, leur couple semble filer le parfait amour. Et cette semaine, ils ont célébré ensemble les 71 ans de François, dans une ambiance calme et complice, loin des projecteurs. Julie Gayet, toujours élégante et discrète, était bien sûr à ses côtés pour cette nouvelle bougie. Les deux amoureux, souvent très pudiques sur leur vie privée, ont retrouvé une vraie stabilité depuis leur mariage. Pour une fois, pas de clash politique ni de drama de fin de mandat.

Le gros malaise côté Ségolène Royal

Mais bon, parler de la vie sentimentale de François Hollande sans évoquer Ségolène Royal, c’est un peu comme mater Love Island sans les embrouilles : ça n’existe pas. L’ancienne ministre et candidate à la présidentielle a récemment évoqué, sans détour, la “trahison” vécue lorsqu’elle a appris la liaison de François avec Julie.

Et le mot “trahison” n’est pas choisi au hasard. Selon elle, cette période a été violente émotionnellement, surtout qu’elle menait une campagne présidentielle — un moment où elle dit avoir eu besoin de solidité et d’un vrai soutien affectif. Autant dire que c’est tombé comme un cheveu sur la soupe. L’épisode reste visiblement une blessure qui pique encore pas mal.

Le “charme caché” de François Hollande selon Fabrice Luchini

Alors ça, personne ne l’avait vu venir. Fabrice Luchini, acteur au verbe haut perché, n’a jamais caché son admiration très particulière pour le “charme” de François Hollande. Dans une interview complètement décalée, il l’a qualifié, accrochez-vous bien, de “queutard” avec une “libido en marche”. Rien que ça.

Selon Luchini, Hollande aurait un pouvoir d’attraction mystérieux, presque magnétique. Il parle même d’éveil de désir chez des femmes charismatiques et sexy. En gros, l’ancien président serait un genre de George Clooney made in Corrèze. Et c’est pas la première fois que l’acteur le dit. Déjà sur Quotidien en 2019, il affirmait que Hollande aurait dû miser sur ce qu’il appelait son “éclat personnel” plutôt que de vouloir à tout prix incarner la gravité.

Un magnétisme qui reste une énigme

Alors, fantasme culturel ou vérité cachée ? En tout cas, François Hollande continue de faire parler, pas pour ses décisions économiques, mais bien pour son aura quasi-surnaturelle dans la sphère people. C’est clair, même l’amour chez les anciens présidents peut enflammer les débats.

Bref, entre Julie Gayet qui lui offre une vraie stabilité, Ségolène Royal qui balance des souvenirs amers et Fabrice Luchini qui le compare à un sex-symbol politique, François Hollande est peut-être plus inoubliable qu’on ne l’aurait cru. Comme quoi, les coulisses du pouvoir, c’est parfois encore plus croustillant qu’une saison de Secret Story.