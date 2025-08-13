Divorce en vue et scandale caritatif : comment Harry tente de rebondir

Après une période ultra-médiatisée faite de love stories, de ruptures familiales royales et de deals Netflix, le prince Harry traverse une crise pas franchement glorieuse. Entre un divorce qui plane avec Meghan Markle, une démission claquée d’une asso caritative et une réputation qui prend cher, le duc de Sussex est vraiment en mode reset complet.

Un possible divorce en vue avec Meghan ?

Même si Meghan Markle crie à qui veut l’entendre que tout roule, les vibes entre elle et Harry sont carrément tendues ces derniers mois. Le couple emblématique qui avait fait le buzz en quittant la famille royale en 2020 semble aujourd’hui à bout de souffle. Ils avaient tous les deux pris le large direction l’Amérique du Nord, loin des fastes de Buckingham et surtout loin du prince William et de ses costards trois-pièces trop bien repassés. Cette distance n’a pas franchement aidé à stabiliser les choses côté cœur.

Les rumeurs de divorce circulent donc à vitesse grand V, même si officiellement tout va bien dans le meilleur des mondes à Montecito. D’ailleurs, Harry insiste que rien n’est signé, ni même envisagé. Mais bon, vous savez ce qu’on dit : y a pas de fumée sans feu, surtout chez les Windsor…

À voir Meghan Markle en rupture avec Harry ? Ce geste choc pour relancer leur couple

La démission choc de son ONG historique

Comme si ça ne suffisait pas, Harry s’est aussi retrouvé embarqué dans une affaire bien reloue avec Sentebale, l’ONG qu’il avait cofondée il y a vingt piges avec le prince Seeiso. Vous savez, cette association super utile qui vient en aide aux enfants du Lesotho et du Botswana, particulièrement touchés par le VIH. Et là… c’est le drame. Des accusations en mode harcèlement et discrimination ont éclaté, et franchement, ça ne sentait pas la rose.

Résultat : le prince fait ses cartons et quitte l’organisation avec pertes et fracas. La Charity Commission, qui surveille les assos en UK, a même balancé un rapport pas vraiment discret sur la mauvaise gestion interne de l’ONG. Au programme :

Conflits publics

Gouvernance bancale

Gros flou artistique dans la communication

Du gâchis pour une asso qui avait pourtant super bonne presse.

Harry a exprimé sa déception à fond via son porte-parole, pointant du doigt le manque de responsabilité des nouveaux dirigeants. Selon lui, ce sont surtout les enfants concernés qui trinquent… Pas cool.

Un futur à reconstruire (encore une fois)

Bon, on ne va pas se mentir, Harry doit sérieusement se poser et réfléchir à ses next moves. Même si son image a pris quelques coups de pelle ces derniers temps, il garde la niaque et affirme vouloir continuer à bosser pour les enfants du Lesotho et du Botswana, mais cette fois sans passer par Sentebale. Nouveau projet ? Nouvelle fondation ? Nouveau comeback à la « Meghan & Harry prod » ? Rien n’a filtré pour l’instant, mais on sent bien que le gars est décidé à rebondir façon warrior.

À voir Camille Cottin a tenté de séduire Harry : ce qui s’est vraiment passé à Londres

Côté cœur aussi, c’est le flou artistique. Même si les médias people sont déjà en mode Love Island version royale, Harry assure que son couple tient bon. Mais entre déménagements, polémiques et ambiance fin de règne à L.A., pas sûr que ça passe crème…

Bref, le prince rebelle qu’on a tous vu grandir dans les tabloïds traverse l’une de ses plus grosses zones de turbulence. Et vu la tornade médiatique qui l’entoure, on se dit qu’un petit break à la Koh Lanta sur une île déserte, sans caméras ni couronnes, ferait peut-être pas de mal…