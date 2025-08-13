Céline Dion révèle enfin l’impact intime de Goldman sur l’album culte D’eux

Céline Dion revient sur l’un des plus grands tournants de sa carrière : sa collaboration mythique avec Jean-Jacques Goldman pour l’album culte D’eux, à l’occasion d’un documentaire inédit diffusé sur M6 le 3 septembre. Un rendez-vous ultra attendu par les fans, 30 ans après la sortie du disque.

Céline et Goldman, un duo qui fait péter les compteurs

Sorti en 1995, l’album D’eux a pulvérisé tous les records. C’est simple, c’est le disque francophone le plus vendu au monde avec plus de 9 millions d’exemplaires écoulés, dont plus de 4,4 millions rien qu’en France. Et clairement, y a de quoi : entre “Pour que tu m’aimes encore” et “Je sais pas”, c’est pépite sur pépite.

Mais ce qui rend ce projet encore plus iconique, c’est la complicité magique entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Une alchimie musicale qui a donné naissance à des tubes qui traversent les générations sans prendre une ride, un peu comme les clashs dans Les Cinquante : ça reste mythique, peu importe l’année.

Dans le docu, Céline revient avec émotion sur cette aventure partagée avec Goldman, décrivant leur rencontre comme une surprise incroyable. “Je n’avais aucune attente… J’étais tellement heureuse. J’avais découvert des chansons extraordinaires et en plus un ami.” Voilà, tout est dit.

Des images inédites pour un retour plein d’émotion

Petite cerise sur le gâteau : le documentaire “Céline raconte D’eux” regorge d’images jamais vues en France. Tournées à l’époque par une chaîne canadienne, ces archives montrent Céline et Jean-Jacques en plein travail de création. On les découvre en coulisses, en séance studio et en discussion sur la direction artistique de l’album. Bref, du contenu exclusif qui risque bien de faire fondre les nostalgiques.

Cette immersion dans les coulisses promet de toucher les fans en plein cœur, surtout après la longue absence médiatique de la star au Québec comme en France. La dernière fois qu’on a aperçu Céline chez nous, c’était pendant les JO de Paris 2024. Autant dire que ce come-back à travers M6, ça passe crème.

Un hommage qui tombe à pic pour les 30 ans de l’album

30 ans après sa sortie, D’eux reste une référence. L’album a cartonné dans toute l’Europe et au-delà :

Le monde entier est tombé sous le charme de cette collaboration made in francophonie. Et ce documentaire arrive pile-poil pour souffler les bougies de cet anniversaire pas comme les autres.

M6 mise gros sur ce projet, et on les comprend. Céline Dion qui balance des anecdotes croustillantes sur Jean-Jacques Goldman, ça ne se refuse pas. On risque de vibrer, de chanter à tue-tête et peut-être même de lâcher une petite larmichette.

Et entre nous, si t’as déjà versé une larme devant un prime de la Star Academy, alors ce docu est fait pour toi.