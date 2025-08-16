Diam’s s’éloigne définitivement de la scène : Vitaa révèle pourquoi et comment elle le vit

Diam’s ne reviendra pas sur le devant de la scène. Malgré l’espoir de certains fans de la voir remonter un jour sur scène, Vitaa vient de briser les derniers rêves. Dans une récente interview, elle a révélé que son amie intime, retirée de la vie médiatique depuis des années, est aujourd’hui plus épanouie que jamais… loin des projecteurs.

Une amitié indéfectible depuis « Confessions nocturnes »

On ne va pas se mentir, si tu as un jour chanté à tue-tête « Allô, t’es où ? Pas là ? », c’est en partie grâce à ce duo mythique entre Vitaa et Diam’s. C’était en 2006, avec le tube « Confessions nocturnes » qui a propulsé Vitaa sous le feu des projecteurs. Grâce à ce feat, elle a pu faire les premières parties des Zéniths de Diam’s, une tournée qui a tout changé pour elle. Et depuis ce moment-là, c’est une véritable sismance entre les deux artistes.

Ce lien fort ne s’est jamais brisé, bien au contraire. Dans un entretien pour Legend, Vitaa a partagé des souvenirs ultra touchants de leurs débuts. À l’époque, quand les producteurs faisaient la sourde oreille, Diam’s ne l’a jamais lâchée et lui a même proposé de créer un label pour la produire elle-même. Franchement, c’est pas pépite, ça ?

Diam’s n’est pas prête de revenir, et ça la rend heureuse

Eh oui, c’est LA (petite) mauvaise nouvelle pour tous les fans qui espéraient secrètement un comeback de la rappeuse, en mode gros teasing façon Secret Story. Sauf que là, pas de twist surprise au programme. Vitaa a été très claire : Diam’s va trop bien pour revenir, elle est trop bien… et c’est pas avec un micro qu’elle va revenir.

Selon Vitaa, son amie a trouvé la paix intérieure qu’elle cherchait depuis des années. Elle a complètement tourné la page de la musique, et elle ne ressent plus le besoin d’être sous les projecteurs. Pour Vitaa, ce bien-être est prioritaire, et on sent bien qu’elle parle avec une vraie émotion quand elle évoque cette transformation.

Des moments forts loin des caméras

Mais ne t’inquiète pas, leur amitié n’a rien perdu de sa magie. Elles continuent de se retrouver souvent, et pas en mode FaceTime rapide hein. Récemment, elles ont passé plusieurs jours ensemble à l’île Maurice. Des soirées à papoter sur la plage, à se confier, à refaire le monde… le grand kif ! Vitaa n’a pas caché que ces moments étaient magiques pour elle. Elles s’appellent quasi tous les mois, et leur complicité est intacte.

Tu sais, un peu comme les alliances dans Les Cinquante : ça tient bon, même hors caméra.

Ce lien qui traverse les années, hors des égos et très loin des paillettes, montre que parfois, dans l’industrie de la musique comme dans la vie, il y a des rencontres qui sauvent. Et cette sororité entre Vitaa et Diam’s, c’est clairement une histoire qui fait chaud au cœur.

