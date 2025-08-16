Concert annulé à Casteljaloux : pourquoi Amir a dû renoncer à cause du risque d’incendie

Mauvaise surprise pour les fans d’Amir à Casteljaloux : le concert prévu le 13 août 2025 a été annulé au dernier moment. En cause, un gros risque d’incendie dans le Lot-et-Garonne, placé en vigilance orange. L’artiste de 41 ans a pris la parole sur Instagram pour expliquer cette décision difficile mais nécessaire.

Un concert gratuit… mais annulé à la dernière minute

Tout était prêt pour une belle soirée estivale dans le sud-ouest. Le Casino de Casteljaloux avait organisé un concert gratuit avec Amir en tête d’affiche, et les fans s’étaient donné rendez-vous de bonne heure pour ne rien rater du show. Sauf que la météo a joué les trouble-fêtes.

Avec des températures caniculaires et un vent bien sec, les autorités ont placé le département en vigilance orange feux de forêt. Pas génial pour allumer les projecteurs sur scène… Le concert se déroulait à proximité d’une zone boisée, ce qui aurait rendu une évacuation très compliquée en cas de pépin. Bref, c’était trop risqué.

C’est la maire de la ville, Julie Castillo, qui l’a confirmé sur Facebook : “La moindre étincelle peut lancer un gros départ de feu.” Même son de cloche côté Amir, qui a partagé sa déception sur les réseaux avec un message sincère et touchant : oui, c’est dur, mais la sécurité avant tout.

Les fans déçus mais compréhensifs

Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sous le post d’Amir, les messages des fans pleuvent. Beaucoup racontent leur déception de ne pas voir l’artiste sur scène, certains avaient même fait des kilomètres pour venir le voir. Mais globalement, l’ambiance reste cool et bienveillante.

« On est tristes mais on comprend », « Tu as raison de penser à la sécurité de tout le monde », « Ce n’est que partie remise »… Les messages d’amour et de soutien ont largement pris le dessus. Preuve que la fan base d’Amir, c’est du solide, et que même un concert annulé ne change rien à l’affection qu’ils lui portent.

Une tournée toujours bien chargée pour Amir

Si tu rêves de chanter « J’ai cherché » à pleins poumons cet été, pas de panique : Amir est loin d’avoir dit son dernier mot. Le chanteur est en plein marathon musical à travers la France et la Belgique. Il est déjà passé par Lens, Les Sables-d’Olonne et d’autres villes, avec toujours autant d’énergie et de good vibes.

Voici les prochaines dates clés de sa tournée d’été :

3 septembre : Foire en Scène, Châlons-en-Champagne

Ensuite direction Thuir

Dernière date estivale à Villars-les-Dombes

Et pour les fans qui kiffent les grosses ambiances, le C Tour repartira bientôt à l’assaut des Zéniths. Si t’as loupé Amir cette fois-ci, tu sais ce qu’il te reste à faire : garder un œil sur les prochaines dates et préparer ta meilleure choré de festival.

Comme quoi, même avec un imprévu à la Koh Lanta (team forêt en feu), Amir reste fidèle à son public et à son cœur.