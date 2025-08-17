Christophe Licata revient dans DALS saison 15 : pourquoi ce revirement inattendu ?

Christophe Licata, figure phare de Danse avec les stars, a surpris tout le monde avec son retour confirmé pour la saison 15. Alors qu’il avait annoncé son départ définitif dans son autobiographie, le danseur change de cap et rechausse finalement les baskets pour une nouvelle saison du concours événement de TF1.

Un départ annoncé… avant un rebondissement inattendu

Souviens-toi : en fin de saison dernière, Christophe Licata semblait vouloir tirer sa révérence, avec élégance et émotion. Dans son livre “13 saisons et après ?”, il confiait vouloir tourner la page DALS pour se consacrer à d’autres passions, loin du rythme effréné des entraînements télévisés. Licata expliquait même qu’après autant de saisons, dont plusieurs podiums, il était temps pour lui de vivre de nouveaux projets, plus personnels.

Mais alors, que s’est-il passé ? Flashback sur une saison 14 déjà marquée par un revirement. Après le départ remarqué d’Anthony Colette, Christophe avait accepté de revenir en duo avec la comédienne Mayane. Pourtant, à peine la saison bouclée, il confirmait à nouveau son retrait. Autant dire qu’on ne s’attendait pas à le voir re-danser aussi vite.

Spoiler alert : il a déjà signé pour la saison 15, qui débutera en 2026. Et oui les amis, notre Christophe national est bel et bien de retour sur le parquet, prêt à faire chauffer les cha-cha avec une nouvelle célébrité.

Des tensions en coulisses qui avaient pesé lourd

Rappelons que la décision initiale de s’éloigner de DALS ne venait pas de nulle part. La saison 14 avait été tendue en coulisses, avec notamment le fameux clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier, dans lequel le nom d’Anthony Colette avait aussi été évoqué. Une ambiance électrique qui avait déplu à Licata, plus habitué à partager de la bonne humeur que des dramas de plateau.

Ces polémiques l’avaient clairement affecté, au point de remettre en question sa place dans l’émission. Même s’il avait évité de trop s’exprimer publiquement, ses propos dans son autobiographie montraient bien que l’atmosphère générale ne lui convenait plus du tout. Bref, à l’époque, c’était tout sauf “ça passe crème”.

Le retour du quatuor de jurés et de Camille Combal

Si certains espéraient des bouleversements dans cette nouvelle saison, ce ne sera pas pour tout de suite. La production garde sa dream team : Chris Marques, Mel Charlot, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux seront de retour sur leurs sièges de juges emblématiques. Camille Combal reste aussi fidèle au poste, toujours prêt à balancer ses vannes bien senties entre deux chorégraphies.

Côté castings, ils commenceront dès la rentrée, même si les noms des participants côté people n’ont pas encore filtré. On guette ça avec impatience, surtout si la saison nous offre à nouveau des duos inattendus et des prestations qui mettent des étoiles dans les yeux (coucou la perf d’Adeline Toniutti l’année dernière, on ne s’en remet toujours pas).

Un palmarès solide mais toujours pas de victoire

Malgré 13 saisons au compteur (bientôt 14), Christophe Licata n’a encore jamais brandi le trophée. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir frôlé la victoire. Dans les saisons passées, il a atteint la finale avec :

Amel Bent

Nathalie Péchalat

Priscilla Betti

Et il s’est hissé jusqu’à la demi-finale avec :

Laetitia Milot

Tatiana Silva

Inès Reg

Mayane (avec qui il a terminé 5e en 2025)

Petite frustration pour lui, certes, mais à chaque fois, son talent et sa complicité avec sa partenaire ont marqué les esprits. En mode Samir dans Les Cinquante, Christophe continue de viser le top, malgré les obstacles.

En attendant le lancement officiel de la saison 15, une chose est sûre : les fans de DALS peuvent se réjouir du retour de ce danseur attachant et ultra pro. Et qui sait, peut-être que cette fois, ce sera enfin la bonne… Allez Christophe, cette coupe n’attend que toi !