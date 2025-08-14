Épuisé par Europe 1 ? Stéphane Bern change de radio pour un rythme plus serein et une chronique inédite

Stéphane Bern change de cap ! Après cinq saisons chez Europe 1, le roi de l’histoire à la télé et à la radio fait ses valises pour rejoindre Ici, le nouveau visage de France Bleu. Dès la rentrée, il y lancera une chronique historique quotidienne avec sa touche bien à lui : de la culture, de l’humour, et plein d’anecdotes croustillantes.

Stéphane Bern quitte Europe 1 pour Ici

Après cinq ans de fidélité, Stéphane Bern a annoncé dans une interview au Parisien qu’il allait quitter Europe 1. Mais pas question de raccrocher le micro. L’animateur va simplement changer de station et poser ses valises chez Ici, le tout nouveau nom sexy de France Bleu. Sa nouvelle chronique, baptisée Voyage dans le temps, sera diffusée tous les matins à 7h55 sur les 44 antennes locales du réseau Radio France.

Fidèle à son style, il y racontera chaque jour une pépite de l’Histoire avec humour et passion. On s’attend à des anecdotes surprenantes, comme il sait si bien les dénicher. Une formule qui rappelle un peu son émission culte Secrets d’histoire, mais version express du matin, juste avant le café.

Bye bye l’épuisement, bonjour la liberté

Si Stéphane Bern tire sa révérence d’Europe 1, ce n’est pas sur un coup de tête. Il explique qu’il était à bout de souffle. Entre l’écriture quotidienne de quarante minutes d’émission pour Au cœur de l’histoire, les tournages de la série Bellefond et ses apparitions télé, son agenda ressemblait à celui d’un président (et on ne parle pas que de Macron !).

À voir Stéphane Bern refuse la paternité : comment son couple surmonte ce désaccord majeur

Ce nouveau rythme plus tranquille chez Ici lui permet de respirer un peu, tout en continuant à faire ce qu’il aime : raconter l’Histoire, mais sans s’épuiser. En plus, cerise sur le gâteau, il pourra enregistrer ses chroniques depuis chez lui, à Thiron-Gardais, dans l’Eure-et-Loir. Et ça, franchement, ça passe crème.

Une transition en douceur (et sans rancune)

Pas de drama à la Secret Story dans cette histoire. Même si Europe 1 ne lui avait pas clairement proposé de reconduire son contrat en avril, Stéphane Bern assure qu’il n’y a aucun mauvais sang. Sentant qu’on le mettait un peu en option B, il a simplement pris les devants et rencontré Yann Chouquet, le directeur d’Ici, avec qui le projet a tout de suite matché.

La séparation s’est faite dans le respect, et même avec les honneurs : Vincent Bolloré himself l’a appelé pour lui dire à quel point il appréciait son travail. Et pour ceux qui pensent que tout ça aurait un lien avec sa proximité supposée avec le couple Macron, Bern met les choses au clair : nope, aucun rapport.

Toujours fidèle à l’Histoire

Même s’il quitte Europe 1, on n’est pas près de perdre Stéphane Bern des oreilles ou des écrans. En attendant sa nouvelle chronique sur Ici, il continue de briller sur France 2 avec Secrets d’histoire. Mêmes costumes d’époque, mêmes décors impressionnants, et toujours cette passion inimitable pour l’Histoire qui nous fait écouter jusqu’au bout.

À voir Serge Lama oublié depuis sa retraite ? Ce biopic inédit relance sa légende

Bref, le Stéphane Bern 2025, c’est un peu comme les candidats des Cinquante saison 3 : il change d’arène, mais il reste dans la compétition. Et clairement, il n’a pas dit son dernier mot.