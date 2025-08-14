Faustine Bollaert jalouse de Léa Salamé ? Sa réponse cash met fin aux rumeurs

Invitée sur le plateau de Quelle époque !, Faustine Bollaert a surpris tout le monde avec son franc-parler légendaire. Face à Léa Salamé, elle n’a pas mâché ses mots. Pas de clash, mais bien une déclaration d’admiration pleine de nuances. Un moment complice entre deux femmes fortes de la télé, qui a fait mouche.

Faustine Bollaert, cash et fan de Léa Salamé

Quand Faustine Bollaert parle, c’est souvent sans filtre. Alors quand Christophe Dechavanne lui balance que Léa Salamé représente “la liberté qu’elle n’a pas”, elle ne fuit pas la question, au contraire. Elle affirme trouver Léa “inspirante”, tout en reconnaissant ne pas ressembler à sa consœur. Pour elle, Léa est “très directe, brillante, impertinente” et même parfois “grossière”… mais dans le bon sens du terme ! Bref, une femme pleine d’audace qui l’impressionne et qu’elle admire pour son côté assumé et cash.

On sent une vraie bienveillance dans ses propos. Pas de jalousie en vue, juste une sorte de petit complexe face à tant de liberté. Faustine semble admirative de cette aisance qu’a Léa Salamé à être entière et cash à l’antenne, sans jamais avoir peur du jugement. Pour une animatrice aussi sensibile et pudique que Faustine, forcément, ça intrigue.

À voir “Je suis une Arabe catholique” : Léa Salamé se livre comme jamais

Léa Salamé, bienveillante et encourageante

Et la principale intéressée, dans tout ça ? Un peu prise au dépourvu mais touchée, Léa Salamé rebondit avec beaucoup d’élégance. Elle remercie Faustine pour ses mots, tout en l’invitant à se lâcher davantage elle aussi. On sent que Léa aimerait voir Faustine sortir un peu plus des sentiers battus, la poussant à briser les chaînes de la bienséance télévisée.

Et pour l’inspirer, elle lui cite un exemple pas piqué des hannetons : “Regarde Sophie Marceau !” Une référence bien sentie, qui évoque une femme libre, sensuelle, naturelle, et parfois imprévisible. Comme quoi, même les animatrices les plus douces peuvent se révéler de vraies reines de la répartie.

Une sororité bienveillante et des sentiments à vif

Ce moment un peu inattendu illustre parfaitement ce que Faustine Bollaert confiait il y a peu dans une interview à France Dimanche. Pour elle, l’amitié – et plus encore, la sororité – prend une dimension nouvelle au fil des années. Elle évoque des liens essentiels à sa stabilité, et raconte vivre des émotions tellement intenses avec ses proches qu’elle les décrit comme de vraies montagnes russes.

Et franchement, qui n’a pas ressenti ça en regardant Secret Story ? Entre les disputes, les réconciliations et les câlins sous la couette, l’amitié qui traverse toutes les épreuves, c’est du vécu. Faustine, c’est un peu celle qui essaie toujours de garder l’équilibre au milieu de cette grande aventure émotionnelle qu’est la vie.

De nouveaux défis à la rentrée

Pas étonnant donc que cette proximité avec ses émotions la rende si crédible dans Ça commence aujourd’hui, son émission phare. Cet automne, elle relèvera un nouveau challenge, en reprenant la présentation des Enfants de la télé à la suite de Laurence Boccolini. Un gros morceau, mais à sa manière, elle saura certainement apporter sa touche sincère et humaine.

À voir 20h de France 2 : Léa Salamé dit non à 50 000€/mois chez BFMTV

De son côté, Léa Salamé ne ralentit pas non plus la cadence. Après ses débuts dans Quelle époque !, elle s’apprête à passer un cap encore plus dingue en devenant la nouvelle présentatrice du 20 heures de France 2. Une experte de l’actu, punchlineuse hors pair, et désormais reine du JT… rien que ça.

Entre confidences sincères, admiration mutuelle et gros projets à venir, les deux animatrices tracent chacune leur voie avec style et panache. Et franchement, ça passe crème.