Rupture entre Kylie Jenner et Timothée ? Ce détail sème le doute (et les fans réagissent)

Kylie Jenner aurait-elle tiré un trait sur Timothée Chalamet ? Alors qu’elle fêtait récemment ses 28 ans avec faste et paillettes, un détail n’a pas échappé aux internautes les plus affûtés : l’absence totale du beau Timothée. Silence radio, ni photo, ni mot doux, ni rien. Bref, ça sent la rupture (et pas celle du mascara).

Un anniversaire très VIP… mais sans Timothée

Quand Kylie fête son anniversaire, ce n’est jamais une petite sauterie. Ballons roses, déco millimétrée, tenues dignes de Met Gala, et une tablée de guests triés sur le volet. Jusque-là, rien d’anormal. Mais cette fois, un grand absent a gâché la fête pour les fans : Timothée Chalamet, que Kylie n’a même pas mentionné une seule fois. Même pas un emoji cupcake. Clairement, ça cache quelque chose.

Sur Insta, la star a posté des clichés de sa journée d’anniversaire, avec la légende « best birthday ever », en remerciant surtout sa famille et son crew. Le message est subtil mais puissant : le crew, oui. Timothée, non.

Timothée de son côté ? Aucune preuve de vie aux côtés de Kylie. Son seul post du jour : une image de Mohamed Ali avec le message « Dream Big ». Autant dire que les détectives de Twitter ont foncé tête baissée sur ce sous-entendu façon Love Island. Est-ce un clin d’œil à sa désormais ex ou un message pour dire « je me concentre sur moi » ?

L’artiste est énigmatique, comme d’hab’. Mais à Hollywood, le timing, c’est tout.

Un mariage évité, une stratégie bien huilée ?

Autre événement qui fait tiquer : Kylie et sa sœur Kendall ont zappé le mariage de Brody Jenner, leur demi-frère. Pourtant, difficile de rater un tel moment familial, surtout quand toute la dynastie Kardashian-Jenner adore documenter ses moindres faits et gestes.

Mais selon les petits oiseaux de l’entourage, cette absence serait calculée. En gros, éviter de voler la vedette aux mariés (et donc éviter un défilé de paparazzis devant l’autel). Si on creuse un peu, on se dit aussi que ce type de discrétion colle pile avec une période de break amoureux. Pas envie de sourire sur commande quand ça clashe sévère dans sa vie perso.

Kylie à fleur de peau sur les réseaux ?

Depuis quelques semaines, Kylie laisse transparaître un mood plus mélancolique sur les réseaux. Fini les selfies rayonnants every day, place à des vibes plus introspectives — sans pour autant rentrer dans le mode drama total.

Une photo en noir et blanc ici, une citation douce-amère là… Oui, on la connaît, Kylie sait parler sans mots. Et pour les fans, ce changement de ton serait un signal, genre alerte rupture.

D’autant plus que dans l’univers ultra-lisse et calculé des influenceuses de haut vol, ce genre de changement n’est jamais anodin. Une ambiance un peu bad mood aussi présente qu’un départ surprise dans Secret Story : ça veut dire quelque chose.

Kylie, business queen mais cœur en vrac ?

Derrière son empire cosmétique qui pèse des millions, Kylie Jenner joue toujours à l’équilibriste entre life de rêve et cœur en vadrouille. On l’a déjà vue traverser des love stories compliquées (coucou Travis Scott), mais celle-ci avait l’air solide. Plus posée. Moins show-off.

Alors la disparition soudaine de Timothée a un goût amer pour ses followers. Pas besoin d’un communiqué officiel pour y croire : parfois, les non-dits parlent plus fort que mille stories sponsorisées.

Qui sait, peut-être qu’on les reverra côte à côte sur un tapis rouge surprise. Ou peut-être que c’est la fin d’une romance inattendue de 2022. En attendant, Kylie reste fidèle à elle-même : toujours au contrôle, même quand le cœur fait un peu des siennes.