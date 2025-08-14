Succession Delon : pourquoi ses enfants pourraient devoir vendre la maison de Douchy

Le Domaine de la Brûlerie, somptueuse propriété d’Alain Delon située à Douchy, pourrait bien changer de propriétaire. À l’approche du premier anniversaire de la mort de l’acteur, ses enfants sont confrontés à une douloureuse réalité : entre frais d’entretien colossaux et droits de succession faramineux, le patrimoine de leur père est devenu un vrai casse-tête… et la mise en vente semble inévitable.

Un héritage pas si doré que ça

Quand on pense Alain Delon, on imagine tout de suite les paillettes, l’élégance et un patrimoine XXL. Et c’est vrai, l’acteur laisse derrière lui une fortune estimée à 50 millions d’euros. Mais attention, hériter d’une légende ne veut pas dire vivre la vie de château sans souci.

Ses trois enfants, Alain-Fabien, Anouchka et Anthony, n’ont pour l’instant touché qu’une avance de 100 000 francs suisses chacun. Une somme qui peut sembler correcte… sauf quand on sait que les droits de succession en France montent jusqu’à 45 % au-delà de 1,8 million d’euros. Et comme si ça ne suffisait pas, la maison de Douchy coûte plus de 15 000 euros par mois rien qu’en entretien. Aïe.

Le poids du Domaine de la Brûlerie

C’est là que les choses se corsent : le fameux Domaine de la Brûlerie, où Alain Delon a passé ses dernières années et où il est aujourd’hui enterré, serait devenu une charge trop lourde pour les héritiers. Bernard Pascuito, expert en succession, est très clair : « ils n’auront pas le choix, ils vont devoir vendre ».

D’autant plus qu’Alain Delon lui-même avait anticipé la situation. Il savait que maintenir une telle propriété coûterait une blinde à ses enfants, et n’excluait donc pas qu’ils la vendent un jour. Star jusqu’au bout, il avait pensé à tout… ou presque.

Enterré dans sa propre maison : une complication de plus

Et là, c’est le drama. Delon repose dans une chapelle privée sur le domaine. Donc si la maison est vendue, ses enfants devront négocier un droit d’accès avec les futurs propriétaires pour pouvoir continuer à se recueillir. Pas super pratique, avouons-le.

Deux options sont actuellement sur la table :

Mettre la chapelle en indivision familiale , pour qu’elle reste séparée du reste du domaine

, pour qu’elle reste séparée du reste du domaine Ou, en dernier recours, exhumation et réinhumation dans un cimetière public… ce qui irait totalement contre les volontés d’Alain Delon

Et autant dire que cette dernière hypothèse risque de clasher sévère dans la famille.

En attendant, un hommage est prévu à Douchy pour le 18 août 2024, un an jour pour jour après la disparition du monstre sacré du cinéma. L’occasion de se rappeler qu’au-delà des conflits d’héritage, Alain Delon reste une icône à part entière, comme Jenifer à la Star Ac : historique.