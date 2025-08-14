Vacances interrompues pour Macron : son geste fort pour soutenir Dany Boon à Ramatuelle

Petit break pour les vacances ? Pas tout à fait. Brigitte et Emmanuel Macron ont mis sur pause leur détente au fort de Brégançon pour une sortie très people. Direction Ramatuelle, où ils ont assisté à un spectacle de l’indétrônable Dany Boon. Une apparition surprise mais très symbolique de la part du couple présidentiel.

Le président en mode détente… mais toujours dans le game

Depuis 2017, Emmanuel Macron passe chaque été au fort de Brégançon, dans le Var, avec Brigitte. Une tradition estivale présidentielle qu’il respecte à la lettre. Mais cette année, le couple avait joué la carte de la discrétion, aucun bain de foule ni photos volées sur une balade en bord de mer.

Sauf que le 12 août, surprise. Le président et la Première dame sont aperçus à Ramatuelle, installés dans le public face à Dany Boon. En mode sortie culturelle mais surtout amicale, cette apparition s’inscrivait dans un soutien assumé à l’humoriste. Pourquoi Dany Boon ? Parce que le comédien est un proche de leur amie commune, Line Renaud. Le genre de clique qui se serre les coudes.

En mode cool, Emmanuel Macron s’affiche détendu : chemise blanche, barbe de trois jours, l’air de dire « je profite mais j’assure ». C’est Nicole Coullier, productrice du spectacle, qui a balancé la photo sur les réseaux. On y voit le président poser aux côtés de Dany Boon et Gilbert Coullier, l’air ravi. Bon, rien de bling-bling, mais assez pour faire parler.

À voir Serge Lama oublié depuis sa retraite ? Ce biopic inédit relance sa légende

Un festival qui cartonne tous les étés

Le festival de Ramatuelle, c’est un peu le petit bijou artistique de la Côte d’Azur. Créé en 2007 par Jean-Claude Brialy et aujourd’hui piloté par Michel Boujenah, il mêle théâtre, humour et chanson française dans un cadre de rêve. On est loin des paillettes cannoises, mais ça attire du beau monde.

Cette année, le programme était pépite : Laurent Voulzy, Philippe Lellouche, Alex Lutz, Éric Dupond-Moretti (et oui, le ministre a aussi sa casquette d’artiste), ou encore Stéphane Freiss. Du gros casting qui fait plaisir autant aux habitués qu’aux observateurs.

Mais le clou du spectacle, c’était clairement la venue surprise du couple Macron. Un peu comme quand un ancien gagnant de la Star Academy revient faire un show surprise en prime, genre Jennifer en guest dans la promo 2023. Ça fait son petit effet.

Une sortie où tout est calculé… ou presque

Même si ça a l’air d’un simple night out tranquille, cette virée ramatuelloise relève aussi d’une stratégie maîtrisée. Montrer un président humain, proche des artistes, soutenant la culture (et surtout ses potes), ça passe crème niveau image. Et Brigitte, toujours ultra classe, ajoute la touche de glamour sans en faire trop.

À voir Succession Delon : pourquoi ses enfants pourraient devoir vendre la maison de Douchy

C’est pas la première fois que le couple Macron s’affiche avec des stars. On se rappelle de leurs échanges réguliers avec Line Renaud, mais aussi de leur proximité avec des figures du cinéma et du spectacle, comme Guillaume Gallienne ou Christian Clavier. Bref, l’Élysée version tapis rouge.

Ce genre d’instant semi-privé, semi-médiatisé fait aussi partie de la recette Macron : bosser dur, mais lever le pied avec style et bien entouré. Et puis, faut pas se mentir, Dany Boon, c’est un peu l’équivalent d’un candidat emblématique de Secret Story : toujours là, toujours bankable. Peut-être qu’un jour il fera ses confidences au confessionnal présidentiel ? Qui sait…