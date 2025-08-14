Serge Lama oublié depuis sa retraite ? Ce biopic inédit relance sa légende

Serge Lama, l’une des plus grandes voix de la chanson française, va faire son grand retour sur nos écrans. Trois ans après avoir fait ses adieux à la scène, l’artiste s’offre un nouveau coup de projecteur grâce à un documentaire inédit qui retracera sa carrière impressionnante. Spoiler alert : ça promet d’être chargé en émotions.

Une légende à l’honneur

Il a chanté l’amour, la douleur, la nostalgie et mille autres choses avec des mots puissants et une voix reconnaissable entre mille. Serge Lama, c’est plus de 60 ans de carrière, des classiques qu’on connaît tous par cœur comme « Les Ballons rouges » ou « Les P’tites Femmes de Pigalle » et une place bien à lui dans le patrimoine musical français. En 2023, lors des Victoires de la musique, il avait ému la salle entière en annonçant sa retraite. Avec beaucoup de dignité, il avait expliqué que son corps ne lui permettait plus de chanter comme avant, et qu’il préférait ne pas tricher avec son art. Une sortie de scène digne et touchante.

Un come-back tout en images

Mais c’est pas fini. L’artiste de 81 ans a récemment annoncé, via son compte Instagram, qu’un documentaire retraçant sa carrière allait voir le jour. Derrière ce projet ? Le réalisateur David Serero, qui se dit ultra honoré de pouvoir raconter le destin d’un artiste aussi marquant. Et attention, il ne s’agit pas d’un petit documentaire de seconde partie de soirée. Le film promet la participation de nombreux grands noms de la musique, qui partageront leurs souvenirs et leur admiration pour Serge Lama.

Le réalisateur a même lâché quelques mots qui donnent bien envie : il décrit Lama comme une légende qui a touché des générations entières, et remercie chaleureusement le chanteur ainsi que sa femme, Luana Santonino-Lama, pour leur confiance. Franchement, c’est pépite.

Un premier aperçu disponible

Même si aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment – on va devoir prendre notre mal en patience – une bande-annonce de 60 secondes est déjà dispo sur YouTube. Et devinez quoi ? Elle met directement dans l’ambiance. Entre extraits de concerts, images d’archives et témoignages, tout laisse penser qu’on va vivre une vraie montagne russe émotionnelle devant ce docu. Un peu comme quand on suit les éliminations dans Les Cinquante : ça nous prend aux tripes direct.

Préparez les mouchoirs, le popcorn et une petite playlist de Serge Lama, parce que ce biopic, on sent qu’il va nous rechanter des souvenirs.