Tenue jugée trop transparente ? Comment Cindy Fabre a réussi à entrer dans la mosquée malgré tout

Gros coup dur en vacances pour Cindy Fabre. L’ex-Miss France, en séjour au Sultanat d’Oman, a failli manquer sa visite d’un des lieux les plus emblématiques du pays : la Grande Mosquée du Sultan Qaboos. Et tout ça… à cause d’un pantalon jugé trop court et d’une chemise un peu transparente.

Une tenue pas si opé que ça

Cindy Fabre pensait avoir prévu le bon look pour visiter ce lieu ultra sacré. Longue chemise blanche, pantalon ample et petite écharpe sur la tête, le combo semblait clean. Sauf que, selon les gardes de l’entrée, sa tenue ne cochait pas toutes les cases. Eh oui, légère transparence au niveau du haut et pantalon un peu court pour ses grandes jambes de mannequin, et bim, refus d’entrée.

Pas vraiment le genre de truc auquel on s’attend quand on veut juste admirer une architecture sublime. Et forcément, Cindy n’est pas restée silencieuse sur ce petit moment de gêne. Elle a partagé toute l’histoire en story Instagram, avec ses abonnés habitués à suivre ses voyages et ses aventures post-Miss France.

Soutien express d’une locale adorable

Heureusement, la situation ne s’est pas éternisée. Une jeune Omanaise, visiblement sensible au désarroi de Cindy, est venue à sa rescousse. Ensemble, elles ont réajusté l’écharpe pour qu’elle couvre davantage les zones qui posaient souci. Et visiblement, l’astuce a fait son effet.

Dans son message, Cindy n’a pas manqué de souligner ce geste touchant : « La jeune femme a tenté de m’aider avec mon écharpe. Les Omanaises sont adorables. » Comme quoi, même en galère de look, la sororité peut sauver la journée.

Des vacances mouvementées mais réussies

Malgré ce petit faux départ, Cindy a finalement pu entrer dans la mosquée et profiter de la visite comme prévu. Elle a même posté plusieurs clichés tout en élégance, prouvant que la beauté, ça ne se limite pas au concours Miss France.

Depuis qu’elle a quitté le comité Miss France pour bosser chez Ema Events, Cindy semble kiffer sa nouvelle liberté et enchaîne les destinations au soleil. Après les paillettes, place à l’exploration et à l’impro. Cette fois, c’était chaud, mais ça passe crème. D’ailleurs, dans le genre “moment imprévu à l’étranger”, ça nous rappelle le jour où Nikola Lozina a oublié son passeport à l’hôtel dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde. Comme quoi, même hors caméras, les ex-candidats vivent des épisodes dignes de la téléréalité.