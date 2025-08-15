Rumeurs sur la santé de Kate Middleton : ce que dit vraiment le palais royal

Depuis Wimbledon en juillet, Kate Middleton est de retour sous les projecteurs. Mais cette fois, ce ne sont pas ses looks ou sa grâce royale qui font jaser, mais plutôt sa santé. Malgré une annonce de rémission en janvier, certains persistent à dire que quelque chose cloche. Zoom sur les rumeurs qui tournent en rond… et la vraie vie de la princesse.

Des inquiétudes relancées autour du poids de Kate Middleton

Ces derniers jours, c’est le site américain Radar Online qui a remis une pièce dans la machine à rumeurs. En cause ? Les déclarations du docteur Gabe Mirkin qui affirme que la princesse de Galles ne pèserait pas plus de 40 kilos. Selon lui, cette « insuffisance pondérale sévère » pourrait être liée aux effets secondaires de la chimio, à une perte d’appétit intense voire à un traitement qui ne fonctionnerait plus.

Sauf que voilà, petit détail pas si petit : ce médecin n’a jamais vu Kate de sa vie. Il ne l’a ni auscultée, ni consultée. Il se base uniquement sur des suppositions. Et comme si ça ne suffisait pas à fragiliser sa crédibilité, cette personnalité médicale très médiatique a été sanctionnée pour faute pro dans les années 80. Alors bon, niveau fiabilité… ça passe moyen.

Forcément, cette sortie a vite été relayée, et les spéculations ont repris de plus belle. Entre photos zoomées et commentaires hasardeux, certains internautes s’inquiètent sérieusement pour la duchesse. D’autres pointent du doigt l’obsession permanente autour de son apparence, et appellent à la prudence.

La réponse cash du palais de Kensington

Devant ce tourbillon de folles théories, le palais n’a pas tardé à éteindre l’incendie. Un porte-parole a pris la parole pour affirmer que Kate allait bien. Oui, elle continue de réduire ses apparitions publiques, mais c’est justement pour se préserver, pas pour se cacher.

Et en effet, malgré un emploi du temps allégé, la duchesse a récemment prouvé qu’elle restait présente sur les moments clés. On l’a vue rayonnante au Trooping the Colour, lors de la cérémonie de l’Ordre de la Jarretière, et même à la visite d’État d’Emmanuel Macron à Windsor. À chaque sortie, le même constat : elle affiche un large sourire, un style impeccable et une prestance royale intacte.

Une vraie vie de famille loin des projecteurs

Ce que les gens oublient souvent derrière leur écran, c’est que Kate Middleton, avant d’être une princesse, est aussi une maman et une épouse. Et en dehors des selfies protocolaires et des robes haute couture, elle mène une vie plutôt normale (enfin, autant que possible quand on est future reine d’Angleterre).

Elle emmène George, Charlotte et Louis à l’école, elle participe aux entraînements de sport, elle profite de balades au grand air, et elle partage du bon temps avec William. D’ailleurs, le couple a récemment multiplié les parenthèses enchantées :

du ski à Courchevel

des plages dans les Caraïbes

et même une escale romantico-chic en Grèce

Bref, rien ne laisse vraiment penser à une santé au plus bas. Même si elle reste discrète sur son état actuel, Kate semble prendre soin d’elle… et c’est bien tout ce qu’on peut lui souhaiter. Car oui, comme dans la Star Academy, parfois il faut savoir se mettre en retrait pour mieux revenir. Et la princesse est clairement en train d’écrire sa propre version du come-back royal.