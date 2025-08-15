Incendie dans l’Aude : comment Ludovic de L’amour est dans le pré tente de sauver sa ferme

Un incendie d’une violence inédite a bouleversé la région de l’Aude, au sud-ouest de Narbonne. Avec plus de 17 000 hectares partis en fumée, seize communes sinistrées, 25 blessés et une victime décédée, ce drame est considéré comme le plus important du 21e siècle en France. Et parmi les sinistrés, un visage bien connu des fans de M6 : Ludovic, ancien candidat de L’amour est dans le pré.

Ludovic, un agriculteur brisé par les flammes

À seulement 28 ans, Ludovic a tout perdu. Sa maison, ses champs, sa vigne, ses arbres… Tout est parti en fumée. Installé en Occitanie, le jeune viticulteur avait participé à l’émission L’amour est dans le pré et y avait trouvé l’amour en la personne de Julia. Ensemble, ils avaient construit leur petit nid au cœur d’un domaine agricole, symbole de leurs débuts à deux.

Mais les images partagées sur Instagram sont glaçantes. On y voit des terres noircies à perte de vue, un paysage méconnaissable. Dans sa story, Ludovic confie sa détresse : « Hier soir, je me suis rendu sur mes terres… Cela est catastrophique. En ce début de mégafeu, on a tout perdu. Maison, agriculture, végétations, souvenirs… Tout est perdu en cendres. » Glaçant et déchirant.

Un appel à la solidarité face au chaos

Malgré la douleur, le couple ne baisse pas les bras. Ludovic et Julia ont lancé un appel vibrant à tous les agriculteurs et habitants de la région. Leur objectif ? Obtenir en urgence des points d’eau et des systèmes d’irrigation pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Car même si certaines parcelles ont été épargnées par miracle, la chaleur et la sécheresse menacent ce qui reste debout.

À voir Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) attendent un 3e bébé : On avait dit non merci…

Pour ceux qui souhaitent les soutenir concrètement, voici quelques exemples de ce dont ils ont cruellement besoin :

Des cuves d’eau et du matériel d’arrosage

et du matériel d’arrosage Du soutien technique pour remettre en état les systèmes d’irrigation

pour remettre en état les systèmes d’irrigation Des mains pour désencombrer les lieux et sécuriser les points sensibles

les lieux et sécuriser les points sensibles Et bien sûr, du réconfort, des mots doux, un coup de pouce via les réseaux

Quand la télé rencontre la réalité… brute

Ce drame donne une dimension bouleversante à l’histoire d’amour de Ludovic et Julia. Eux qui avaient suscité la sympathie sur M6 sont aujourd’hui confrontés à l’une des pires épreuves de leur vie. Parce que oui, entre les dîners champêtres filmés pour l’émission et les vraies galères agricoles, il y a un monde. Et si l’amour tient bon, c’est tout un avenir professionnel qui reste en suspens.

Un peu comme dans Les Cinquante quand t’as fait une alliance avec ton équipe mais que la moitié se fait éliminer le lendemain, Ludovic se retrouve ici à devoir sauver ce qu’il peut dans un timing ultra serré. Sauf que là, clairement, rien n’est scénarisé.

À voir Jérôme et Lucile (L’amour est dans le pré) émeuvent les fans : Je n’aurais jamais rêvé mieux pour mes 36 ans

Une lueur d’espoir à l’horizon… mais il va falloir patienter

Bonne nouvelle malgré tout : l’État devrait prochainement reconnaître l’incendie comme catastrophe naturelle. Ce statut permettrait aux sinistrés d’accéder à des aides et indemnisations, notamment pour relancer une activité ou reconstruire une habitation. Mais vous le savez, avec l’administration, c’est rarement express. Les démarches pourraient prendre plusieurs semaines, dans le meilleur des cas.

En attendant, Ludovic et Julia comptent sur la solidarité de tous. Le feu a dévasté leurs terres mais pas leur courage, ni leur amour. Et quelque chose me dit que leur couple en sortira encore plus solide… même si ça passe par des galères XXL.

Affaire à suivre de près pour tous les fans de l’émission et pour ceux qui croient encore qu’entre l’amour et les champs, il y a de la magie.