Mort de Kseniya Alexandrova : pourquoi son accident bouleverse le monde de la beauté

Tristesse infinie dans l’univers des concours de beauté : Kseniya Alexandrova, première dauphine de Miss Russia 2017 et ancienne candidate à Miss Univers, est décédée à seulement 30 ans dans un tragique accident de voiture le 12 août 2025. Sa disparition laisse un grand vide chez ses proches et ses fans.

Une reine de beauté à la trajectoire brillante

Kseniya, c’était bien plus qu’un joli visage. Née à Moscou, elle avait démarré sa carrière de mannequin à 19 ans. En 2017, elle devient première dauphine de Miss Russia, puis représente son pays au concours Miss Univers la même année. Même si elle n’avait pas intégré le top 16, sa présence avait marqué les esprits et sa non-sélection avait d’ailleurs créé un petit scandale dans la sphère beauté.

Très vite, elle avait su dépasser les projecteurs en multipliant les casquettes : mannequin, animatrice télé, diplômée en finance, et en psychologie du travail (rien que ça !). Elle travaillait aussi en tant que psycho-drama-thérapeute. Oui, oui, une reine de beauté ultra-brillante et engagée, comme on aimerait en voir plus souvent.

Une vie personnelle récemment comblée

Côté cœur, Kseniya nageait dans le bonheur. Elle avait épousé Ilya, l’amour de sa vie, quelques mois avant le drame, le 22 mars 2025. Un mariage célébré discrètement mais avec tendresse, qui laissait entrevoir une nouvelle page heureuse après des années intenses entre podiums et plateaux télé.

Sa disparition brutale, dans un accident survenu dans la région de Tver, a glacé le sang de ses admirateurs. Pour le moment, les circonstances restent floues et n’ont pas été officiellement communiquées par les autorités russes.

Des hommages dignes d’une icône

Depuis l’annonce du drame, les hommages pleuvent. Le comité Miss Russia a salué une “femme lumineuse, douce et inspirante”, tout comme l’organisation Miss Univers qui a partagé une photo d’elle magnifique, avec des mots pleins de tendresse.

Parce qu’on ne parle pas ici que d’une miss en talons et robe à paillettes : Kseniya, c’était une meuf déterminée, cultivée, généreuse. Un peu dans l’esprit de notre dernière star des Cinquante, qui n’a pas peur de mixer look de diva et cerveau affûté. Kseniya, elle, ne jouait pas un rôle – elle incarnait vraiment cette équation rare de beauté et d’intelligence.

Les fans, eux aussi, ont inondé les réseaux sociaux de messages. Certains rappellent son sourire, d’autres son parcours atypique, beaucoup enfin relèvent son élégance discrète et sa bienveillance naturelle.

Un modèle pour toute une génération

Dans son parcours, Kseniya a surtout prouvé que concours de beauté et profondeur d’esprit n’étaient pas incompatibles. Elle inspirait les jeunes femmes russes et au-delà, démontrant qu’on pouvait briller sur un podium ET en conférence de psychologie du travail.

Son souvenir continuera de vivre dans les cœurs, dans les coulisses des concours, sur les catwalks ou encore dans les cabinets de ceux qu’elle accompagnait en tant que thérapeute.

Un destin brisé trop tôt, mais une empreinte indélébile, à la fois scintillante et touchante.