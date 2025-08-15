Victime de violences policières, Illa brise le silence et expose un système abusif

Illa, ancienne talent de The Voice saison 11 dans l’équipe de Vianney, a pris la parole pour raconter une histoire glaçante. L’ex-candidate affirme avoir été victime de violences policières lors d’une interpellation qui a viré au cauchemar. Entre arrestation douloureuse, remarques sexistes et insultes racistes, son témoignage fait froid dans le dos.

Une simple soirée à vélo qui tourne mal

Ce soir-là, Illa rentrait simplement chez elle à vélo, comme tant d’autres. La route est tranquille, jusqu’à ce qu’une voiture de police surgisse sans avertissement. Selon la jeune artiste, tout part d’un supposé refus de priorité… qu’elle conteste totalement. Très vite, l’interpellation vire à l’agression.

Trois policiers s’en prennent à elle. Alors qu’elle tente de prévenir un proche, un agent lui aurait arraché brutalement son téléphone. Menottée dans le dos avec une violence qu’elle qualifie de « douloureuse », elle est ensuite installée dans le véhicule. Ambiance pesante et remarques déplacées seraient au programme. Illa dit avoir vécu le trajet vers le commissariat dans la peur d’un passage à l’acte sexuel. Le genre de moment où tout bascule, sans prévenir.

Une garde à vue traumatisante

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Au commissariat, les choses ne s’arrangent pas, bien au contraire. Coincée pendant plus de quatorze heures, Illa est placée dans une cellule avec plusieurs hommes alcoolisés ou drogués. Pas franchement l’ambiance idéale pour une chanteuse chill sortie d’un télé-crochet.

À l’intérieur, elle raconte avoir subi des insultes racistes et des humiliations en série. Elle serait même restée sans accès correct aux toilettes, ce qui ajoute encore un peu d’indignité à une situation déjà critique. Une policière, plus jeune, aurait tenté de lui glisser que ce type de comportement est malheureusement habituel. Pas rassurant du tout.

Une plainte… qui ne passe pas crème

À sa sortie, Illa veut que justice soit faite. Avec son père, elle retourne au commissariat pour porter plainte. Sauf que là encore, c’est porte close. Le commissaire se montre plus que réticent : il lui explique que « la parole des policiers passe avant », qu’il est impossible de récupérer les images de vidéosurveillance et que, de toute façon, les caméras n’enregistraient pas ce jour-là. Classique ou inquiétant ? À vous de voir.

Ce qu’on retient, c’est surtout qu’un témoignage comme celui-ci ne peut pas rester sans écho. Et quand une femme qui s’est illustrée sur une grosse scène télé partage ce genre d’expérience, ça jette un gros pavé dans la mare. D’autant plus que dans The Voice, elle avait conquis le public avec sa voix douce et sincère. Là, c’est une autre facette qu’elle nous montre, plus combative, marquée par l’injustice et le mépris.

Une prise de parole engagée

Aujourd’hui, Illa dénonce un système qu’elle estime miné par le sexisme et le racisme. Pour elle, cette nuit-là a tout changé dans sa vision de l’autorité de “ceux qui sont censés nous protéger”. Et même si son récit est difficile à entendre, elle veut qu’il serve de déclencheur. Parce que la peur de se faire arrêter en étant seule, femme, racisée, ça ne devrait pas être normal.

En quelques mots, cette histoire montre encore une fois que la réalité peut être bien loin du strass et des paillettes de la télé. Illa, qui avait ému les coachs dans The Voice grâce à son authenticité, continue ici dans cette voie-là, en levant le voile sur un sujet brûlant. Clap de fin sur une expérience qu’on n’aimerait pas vivre, mais que beaucoup ont peut-être déjà connue, en silence.