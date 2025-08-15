Mal compris par le public, Samuel Le Bihan explique enfin son erreur et comment il y fait face

Depuis la rediffusion d’un épisode d’Alex Hugo sur France 3 cet été, impossible pour certains de ne pas repenser à un moment marquant dans la carrière de Samuel Le Bihan. Acteur phare du petit écran français, il s’est confié sur un malentendu qui l’a profondément touché et sur lequel il a décidé de mettre les choses à plat.

Un malentendu qui a laissé des traces

Tout a commencé en 2024 avec la diffusion du téléfilm Seul, où Samuel Le Bihan incarnait le navigateur Yves Parlier. Un rôle fort, inspiré d’un personnage fascinant… mais le public n’a pas forcément perçu toute la complexité de l’acteur. Au lieu d’applaudir sa performance ou de s’intéresser à son investissement dans le rôle, beaucoup l’ont trouvé trop « lisse », voire superficiel. Et ce jugement, Samuel ne l’a pas vu venir.

Dans une interview pour 20 Minutes, il est revenu avec franchise sur ce bad buzz : « On est responsable de son image », avoue-t-il. Il reconnaît une forme de maladresse dans la manière dont il partage sa personnalité : « J’ai peut-être mal transmis ce que j’étais profondément. » Clairement, pas facile pour lui de se dévoiler, et encore moins de se sentir compris. Et c’est là qu’on le rejoint tous un peu, non ? Parce qu’on a tous connu ce moment où on se dit : “Mais pourquoi on me voit comme ça ?!”

Léger bug de communication

Samuel Le Bihan ne joue pas les victimes. Il assume cash que sa difficulté à exprimer ses vraies passions contribue à cette vision parfois erronée qu’on a de lui. Il confie : « Souvent j’ai l’impression d’être maladroit, de ne pas être adapté à la situation. » Oui, même les stars galèrent à se faire comprendre. Déjà qu’on a du mal à faire deviner nos goûts musicaux sur une appli de dating, imagine à la télé.

Plus sérieusement, il explique ce sentiment comme une expérience universelle. Pas besoin d’être une célébrité pour ressentir ça, et c’est justement cette sincérité qui touche. On sent que pour lui, chaque projet est une manière de se reconnecter, de mieux se raconter, de s’ouvrir.

Un nouveau cap avec « Alex Hugo »

Malgré ce petit accroc dans son parcours, la carrière de Samuel Le Bihan est loin de caler. Depuis 2014, il cartonne dans la série Alex Hugo, où il incarne un flic solitaire devenu policier de montagne, un personnage taiseux mais attachant. Et cette année, il s’attaque à un tout nouveau défi dans cette série : passer de l’autre côté de la caméra.

Oui, messieurs dames, Samuel sera aussi à la réalisation d’un épisode qu’il a lui-même imaginé. « Je serai devant et derrière la caméra, ça me remplit de joie », a-t-il confié au magazine Diverto. On sent qu’il est à fond et que ça le fait vibrer, même s’il reconnaît que ça fait un peu flipper. L’impro totale ? Pas vraiment. Mais un vrai saut dans le vide créatif, façon Koh Lanta sans les crabes.

Il affirme que cette expérience va forcément le faire grandir et lui ouvrir de nouvelles portes. “Je me nourris de projets qui se partagent”, dit-il, et franchement, là on est sur du bon mindset.

Et ce n’est pas tout…

En plus d’Alex Hugo, on l’a récemment vu dans la série Carpe Diem sur TF1. Comme quoi, il enchaîne les projets, tous très différents les uns des autres. Mais à chaque fois, on retrouve un point commun : son envie de se dépasser, de se livrer (même si ce n’est pas son truc naturel), et de se rapprocher du public.

Sa prise de parole à cœur ouvert n’est pas anodine. Elle montre que derrière les rôles, il y a un homme qui doute, qui apprend, qui cherche à mieux communiquer. On est loin du show-off habituel, et quelque part c’est rafraîchissant. Un peu comme quand une candidate emblématique des Cinquante laisse tomber les paillettes et te parle vrai. Ça fait du bien.