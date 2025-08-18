Présenter le 13h sur TF1 ? Isabelle Ithurburu révèle les difficultés inattendues et comment elle les a surmontées

Cet été, Isabelle Ithurburu a enflammé le JT de 13h sur TF1 avec une audience au sommet et un naturel qui a charmé les téléspectateurs. Pourtant, derrière les sourires à l’antenne, la journaliste confie avoir traversé une véritable épreuve personnelle. Entre pression, critiques et doutes, elle se livre sans filtre.

Un été explosif pour Isabelle Ithurburu au 13h de TF1

On l’avait plutôt l’habitude de la voir interviewer des stars le samedi soir dans 50’Inside, mais cet été, c’est Isabelle Ithurburu qui a fait la pluie et le beau temps au journal télévisé de 13h. Dès le 14 juillet, elle a pris les commandes à la place de Jacques Legros, tout juste retraité après 26 ans de bons et loyaux services. Et autant dire qu’elle a mis la barre très haut.

Le 13h a cartonné comme jamais : TF1 signe son meilleur été depuis 2013, avec un record de 49,5 % de part d’audience. Même la titulaire en chef, Marie-Sophie Lacarrau, n’avait encore jamais atteint un tel score. Bref, entre les reportages sur le terroir et les sujets de l’été, Isabelle a su captiver les Français, le tout avec son sourire et son style ultra authentique. C’est pépite.

Des compliments qui pleuvent de toutes parts

Jacques Legros himself ne s’est pas gêné pour la féliciter. Elle raconte à TVMAG qu’il lui a envoyé plusieurs messages pour la remercier d’être restée fidèle à elle-même à l’écran. Petit clin d’œil sympa qui montre que la relève a été validée par le patriarche du JT.

Marie-Sophie Lacarrau n’est pas en reste non plus. Sur les réseaux sociaux, elle lui a adressé un message tout en enthousiasme : « Bravo pour cet été, tu as tellement assuré ! » On valide cette team spirit entre présentatrices. Surtout quand on connaît les coulisses d’une telle mission.

Un tournage pas si simple dans les coulisses

Sous ses airs cool et détendue, Isabelle vivait en fait un vrai petit calvaire face à l’épreuve du… retour écran. Elle avoue franchement avoir détesté se revoir après coup. “J’ai regardé la première, après j’ai arrêté parce que je n’aime pas ça du tout”, explique-t-elle. Pas facile quand on est propulsée devant des millions de téléspectateurs.

Elle ajoute carrément que s’auto-analyser derrière son écran, c’était “une souffrance à chaque fois”. Rien que ça. Elle décrit l’expérience comme “horrible”, mais aussi “très formatrice” : en se forçant à se regarder, elle a pu corriger rapidement ce qui n’allait pas. Un travail mental de ouf qu’on n’imagine pas toujours.

Et ce n’est que le début pour Isabelle

Malgré ce marathon d’émotions et la fatigue liée à un tel défi, Isabelle ne compte pas rendre l’antenne de si tôt. Elle reprendra le JT de 13h pendant les prochaines vacances de Marie-Sophie Lacarrau. Oui, parce que TF1 lui fait clairement confiance et les télés ne demandent qu’à la revoir.

Et elle ne s’arrête pas là. 50’Inside revient bien sûr avec elle à la tête, mais elle prépare aussi deux primes de Stars à domicile. Oui oui, la fameuse émission culte que TF1 relance. Rappelons qu’un come-back surprise de cette émission avait beaucoup fait parler aux NRJ Music Awards, avec Vitaa qui avait fondu en larmes en retrouvant sa plus grande fan.

Isabelle Ithurburu, c’est décidément la girlboss de l’année. Entre JT et showbiz, elle mène sa barque comme une chef.